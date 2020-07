Korona iskee kuin sydänkohtaus

Saksassa tehtyjen tutkimusten mukaan koronavirusinfektio voi aiheuttaa pysyviä ja hengenvaarallisia sydänvaurioita.

Frankfurtin yliopistollinen sairaala selvitti reilun sadan Covid-19:stä toipuneen sydänterveyttä. Heistä 50 oli aiemmin perusterveitä ja 57:llä oli sydänsairauksille altistavia riskitekijöitä.

78 potilaalta paljastui magneettikuvissa merkkejä sydänvaurioista. 76 prosentilla havaittiin korkeita määriä troponiinia, mikä on yleistä sydäninfarktin yhteydessä.

JAMA Cardiology -julkaisun mukaan koeryhmässä 60 henkilöllä oli merkkejä sydänlihastulehduksesta, vaikka Covid-19-diagnoosista oli kulunut keskimäärin 71 päivää.

Hampurissa sijaitsevan UHZ-sydänkeskuksen tutkijat analysoivat 39 koronavirukseen menehtyneen henkilön sydänkudosta. Heistä 35:n kuolinsyyksi oli määritelty koronaviruksen aiheuttama keuhkokuume. Suurimmalla osalla viruksen havaittiin iskeneen ainakin jossain määrin myös sydämeen.

Virusjäämiä löytyi 24 sydännäytteestä. SARS-CoV-2-viruksen uskotaan aktiivisesti lisääntyneen 16 potilaan sydänkudoksessa heidän kuolemaansa asti.

Tutkijoiden mukaan havainnot antavat viitteitä siitä, että pandemia jättää jälkeensä runsaasti sydänterveyteen liittyviä ongelmia myös toipuneilla potilailla.

New findings provide intriguing evidence that #COVID19 is associated with at least some component of myocardial injury, perhaps as the result of direct viral infection of the heart https://t.co/WzqmB5FtTR

— JAMA Cardiology (@JAMACardio) July 27, 2020