Korona herätti: Tiedustelu vaatii arvioimaan Kiinaa uudelleen

Britannian on aika suojella tekonologia-alaa, hallituslähde sanoo.

Britannian tiedustelupalvelut kehottavat maata arvioimaan suhteensa Kiinaan uudelleen, kirjoittaa The Guardian. Kiinan uskotaan kasvavan koronapandemian jälkeen toimissaan entistä itsevarmemmaksi, ja nyt Boris Johnsonin hallituksen on tarkasteltava asiaa ”realistisesti”, arvioivat tiedustelupalvelut MI5 ja MI6.

Britannian kuuluisi tiedustelupalvelujen mukaan nyt pohtia teknologiayritysten suojelemista kiinalaisilta ostajilta, sekä kiinalaisten opiskelijoiden oikeuksien rajoittamista.

Johnsonin hallitus on sallinnut kiinalaisen Huawein osallistua maan 5g-verkkojen rakentamiseen, mikä on herättänyt kritiikkiä hallituspuolue konservatiivien riveissä. Nyt Britannian on aika suojella teknologiansa ja tieteensä ”kruununjalokiviä”, kertoo hallituslähde The Guardianille.

Ulkomaantiedustelu MI6 on lehtitietojen mukaan myös kertonut brittihallitukselle epäilevänsä Kiinaan väärentäneen koronatartunta- ja kuolinlukujaan tammi- ja helmikuussa.