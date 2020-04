Korona ei pysähdy yhteen aaltoon – ”Tarvitaan lääkkeen läpimurtoa”

Vain toimiva lääkehoito palauttaisi arjen normaaliksi ennen rokotteen valmistumista.

Koronaviruspandemia tuskin hyytyy vain yhden aallon jälkeen, varoittaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:ta johtanut Scott Gottlieb.

– Vaikka uudet tautitapaukset pysähtyisivät kesähelteillä, tulee virus palaamaan takaisin syksyllä. Silloin uudet tautiryppäät tai epidemiat ovat hyvin todennäköisiä, Gottlieb kirjoittaa The Wall Street Journalin mielipidekirjoituksessa.

– Ihmiset eivät silloinkaan palaa suurin joukoin kauppoihin, ravintoloihin tai areenoille. Koulut pysyvät suljettuina. Pelko ei vähene, vaikka tapauksia olisikin vähemmän. Taloutemme pyörii vain 80-prosenttisesti.

Hänen mukaansa aggressiivinen valvonta ja tapausten jäljittäminen auttavat vain osittain, eikä rokotetta ole saatavilla tämän vuoden puolella.

Lyhyellä tähtäimellä olisi löydettävä tehokas lääkehoito ja saatava se laajaan jakeluun mahdollisimman pian. Gottlieb kehottaa raivaamaan kaikki byrokraattiset esteet prosessin tieltä ja turvaamaan lupaavimmille hankkeille riittävän rahoituksen.

Väliaikaiseksi ratkaisuksi riittäisi lääke, joka vähentäisi merkittävästi vakavien tautitapausten määrää. Yhdysvaltain keskuspankin ex-johtaja Kevin Warshin mukaan tämä lisäisi maan taloudellista toimeliaisuutta vähintään tuhannen miljardin dollarin arvosta.

– Tällä hetkellä kehitteillä on kymmeniä lupaavia viruslääkkeitä, joita voitaisiin vauhdittaa nopealla aikataululla. Mahdollisesti pisimmällä on Gilead-yhtiön remdesivir-lääke, jonka tehosta Covid-19-potilaiden hoidosta on saatu jo tutkimuksissa viitteitä, Scott Gottlieb toteaa.

Läpimurto ennen syksyä

Toinen lähestymistapa nojaa vasta-ainehoitoihin, joiden raaka-ainetta saadaan taudista parantuneiden henkilöiden verestä. Hoidot voivat auttaa erityisesti vakavasti sairaita, mutta vasta-aineiden laajamittainen tuotanto on haastavaa.

Lääkeyhtiöt selvittävät parhaillaan vasta-ainelääkkeiden synteettistä valmistusta. Tekniikan on jo osoitettu toimivan esimerkiksi Ebolaa vastaan. Parhaimmassa tapauksessa vasta-ainelääkkeitä voitaisiin jakaa riskiryhmille ennaltaehkäisevänä hoitona ennen varsinaisen rokotteen valmistumista.

Muun muassa Regeneron-, Vir Biotechnology-, Amgen- ja Eli Lilly -yhtiöt ovat ilmoittaneet aloittavansa vasta-ainelääkkeiden ihmiskokeet mahdollisesti jo kesällä. Gottlieb painottaa kriisitilanteen edellyttävän uudenlaista ja sujuvaa yhteistyötä viranomaisten ja lääkealan yhtiöiden kesken.

– Amerikkalaisten arki ei palaudu ennalleen ennen teknologista läpimurtoa. Yhteisellä ponnistelulla teollisuuden toimijat ja valtio voivat tuottaa jo ennen syksyä hoitoja, jotka pelastavat ihmishenkiä sekä palauttavat maahan vapauden ja vaurauden, Scott Gottlieb sanoo.

We'll win this round, at an almost unbearable cost in treasure and in souls. But #COVID19 won't recede permanently. It'll most probably become epidemic in the southern hemisphere and return to us in September. This is a pathogen that wants to infect 40% of the world's population. — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 5, 2020

The antiviral Remdesivir from Gilead is one. Used early in disease it may have robust enough treatment effect to impact outcomes. Other strategies are monoclonal antibodies that target virus directly. They can be used as treatment or prophylaxis – a bridge until we get vaccine. — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 5, 2020