”Korona ei katoa tänä tai ensi vuonna”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministeri on huolissaan vihapuheesta ja koronasta.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa, että suomalaiseen demokratiaan kohdistuvia haasteita ovat ”esimerkiksi polarisaatio, disinformaatio ja vihapuhe”. Nämä myös liittyvät koronan torjuntaan, koska ”luottamus viranomaisiin ja demokratiaan on keskeistä myös koronan torjunnassa.”

– Vahvassa demokratiassa jokaisen täytyy voida osallistua ja esimerkiksi asettua ehdolle vaaleissa, pelkäämättä syrjintää tai vihapuhetta. Vahvassa demokratiassa koulutus vahvistaa luotettavan tiedon lukutaitoa ja luottamusta viranomaisiin.

Ministeri Henriksson korostaa, että tärkein keino menestyä koronapandemiaa vastaan on korkea rokotekattavuus.

– Tätä viestiä on syytä toistaa, sillä virus leviää erityisesti rokottamattomien keskuudessa. THL on todennut, että rokottamaton aikuinen tulee sairastumaan koronaan ennemmin tai myöhemmin. Rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden osalta lähenee 80 prosenttia. Vielä kuitenkin liian monella on rokote ottamatta.

Lisäksi hän ilmaisee olevansa huolissaan tilanteessa sairaaloissamme ja niiden teho-osastoilla, joissa potilaita on tällä hetkellä noin 30. Suunniteltuja leikkauksia on jouduttu perumaan.

– Hoitohenkilökunta vetää raskasta rekeä ja valitettavasti korona ei tule katoamaan tänä tai ensi vuonna. Virus on erittäin sitkeä. Koronapassi on siksi osoittautunut olevan tarpeellinen työkalu, jotta muun muassa ravintolat voidaan pitää auki ilman rajoituksia ja isoja tapahtumia voidaan järjestää, jos vaihtoehto muuten paikallisen tartuntatilanteen vuoksi olisi rajoitusten ylläpitäminen.