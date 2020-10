Korona-altistusten määrä kouluissa hyppäsi rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikon aikana uutisoitujen altistusten määrä kasvoi noin neljänneksellä.

Suomessa oli keskiviikkona uutisoitu reilusta 350 koronavirusaltistuksesta, jotka ovat tapahtuneet syksyn aikana kouluissa ja oppilaitoksissa. Näin kertoo altistumisista uutistietoja keräävä Altistumiset.fi-sivusto.

Määrässä on viimeisen seitsemän päivän aikana ollut raju hyppäys: 86 uutta tapausta. Vain viikon aikana lukemaan on siis tullut noin neljänneksen lisäys. Sivusto on kerännyt altistustietoja elokuun alusta alkaen.

Mukana listauksessa ovat peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut ja muut oppilaitokset. Näistä selvästi eniten (52 %) altistuksia on tapahtunut peruskouluissa.

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa todetuista altistuksista suurin osa on tapahtunut Helsingissä. Korkeakoulujen osalta kärkipaikkaa pitää Vaasa.

Kaikista altistuksista koulujen ja oppilaitosten osuus on 35 prosenttia. Runsaista altistusmääristä huolimatta asiantuntijat ovat arvioineet, että tartuntoja kouluissa on kuitenkin tapahtunut verrattain vähän.

Euroopan kaupungeissa, joissa koronavirus jyllää nyt pahimmin, tartuntojen määrä on ollut iso myös kouluissa ja oppilaitoksissa. Esimerkiksi Ranskassa 1070:stä tutkinnan alla olevasta tapauksesta noin 35 prosenttia liittyy kouluihin ja korkeakouluihin.

Kuten Suomessa myös muualla Euroopassa on pääasiassa pyritty pitämään koulut auki. Kouluissa tapahtuvaa leviämistä on pyritty estämään karanteeneilla ja osittaisilla etäopiskeluun siirtymisillä.

