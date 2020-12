Korona ajoi USA:n työmarkkinat kriisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Isku on erityisen kova vanhemmille työntekijöille.

Koronapandemia ajoi Yhdysvaltojen työmarkkinat pahimpaan kriisiin vuosikymmeniin, CNN uutisoi. Isku on erityisen kova työnsä pandemian takia menettäneille vanhemmille työntekijöille, joiden paluu työelämään on monissa tapauksissa jopa mahdotonta.

Kevään aikana Yhdysvalloissa hävisi jopa yli 22 miljoonaa työpaikkaa, työttömyysasteen noustessa pahimmillaan jopa kaksinumeroisiin lukuihin. Maa on syksyn mittaan toipunut kovimmasta iskusta, mutta kehitys on ollut työmarkkinoilla epävakaata. Erityisen haastavaa paluu työelämään on ollut naisille ja vanhemmille työntekijöille, kun taas nuoret ovat onnistuneet työllistymisessä hyvin.

Investointipankki Goldman Sachsin ekonomistina työskentelevän Joseph Briggsin mukaan eläkkeelle jääviä oli lokakuussa noin 830 000 normaalia enemmän. Lisäksi varhaisen social security-eläkkeen hakemukset ovat tänä vuonna nousussa.

Nyt taloustieteilijät ovatkin huolissaan siitä, miten yhä useammat työelämän etuajassa jättävät vaikuttavat maan talouskasvuun. Briggs uskoo trendin kuitenkin lähivuosina kääntyvän.