Korona-aika lisännyt hurjasti koirien määrää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kahden viime vuoden aikana koirien rekisteröinti on kasvanut lähes 17 prosentilla.

Rekisteröityjen koirien määrä kasvoi viime vuonna noin kahdeksan prosenttia, kertoo Kennelliitto. Vuonna 2021 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 52 771 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2020 oli 48 895.

Koronavuosina 2020 ja 2021 rekisteröintien määrä on kasvanut vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Kennelliiton mukaan enemmän koiria on rekisteröity vain vuonna 2008, jolloin koiria rekisteröitiin 52 921.

– Koronavuosina koiran merkitys ihmisen parhaana ystävänä on korostunut. Olosuhteiden muututtua moni uusi koiranomistaja on toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa koiran hankinnasta, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen sanoo tiedotteessa.

Kennelliiton mukaan Suomessa rekisteröitiin eniten labradorinnoutajia (2 480), seuraavaksi eniten suomenlapinkoiria (1 533) ja kolmanneksi eniten jämtlanninpystykorvia (1 470).

Vuoden 2021 rekisteröintitilastot voivat elää vielä jonkin verran tämän vuoden aikana muun muassa tuontikoirien kirjausten ja rekisterisiirtojen myötä.

Tilastokeskus on arvioinut vuoden 2016 kuluttajatutkimustietojen perusteella, että Suomessa on noin 700 000 koiraa. Kennelliiton rekisterissä näistä on reilut 530 000 koiraa.