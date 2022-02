Korona-aalto kiihtyy: Selviääkö Hongkong ilman totaalisulkua?

Koronavirusepidemia on kiihtynyt viime viikkoina ennätystahtiin Hongkongin erityishallintoalueella Kiinassa.

Uusia tartuntoja vahvistettiin maanantaina 7 533 ja kuolemia 16 kappaletta. Mukana oli myös 11-kuukautinen vauva.

Kiinan hallitus on asettanut Hongkongin paikallishallinnolle valtavasti painetta tilanteen ratkaisemiseksi. Maa noudattaa herkästi leviävästä omikronmuunnoksesta huolimatta niin sanottua koronan nollastrategiaa, jonka myötä pienetkin tartuntaryppäät tukahdutetaan tarvittaessa miljoonien ihmisten tiukoilla sulkutiloilla.

South China Morning Post -lehden mukaan viranomaiset ilmoittivat asettavansa Hongkongin ”täydelliseen sotatilaan” tartuntamäärien kääntämiseksi laskuun.

Manner-Kiinasta lähetettiin viikonloppuna ensimmäinen 114 henkilön apuryhmä, joka koostui testaushenkilökunnasta ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Linja poikkeaa huomattavasti esimerkiksi Kaliforniasta, jossa koronavirus ollaan luokittelemassa endeemiseksi monien muiden tautien lailla. Nollastrategian arvostelijat ovat varoittaneet, että matkustusrajoitukset voivat olla tuhoisia Hongkongin kaltaiselle kansainväliselle kaupungille.

114 members of a medical team from the mainland have arrived in Hong Kong.

The team consists of four management personnel, four critical care medical experts, and 106 testing staff.

(News/📸 @mingpaocom) pic.twitter.com/cCNn89Lai6

