Venäläispäättäjän mukaan USA on ottanut askeleen kohti sotaa

Venäjällä on reagoitu jyrkästi Yhdysvaltojen päätökseen aseistaa Ukrainaa separatisteja vastaan.

Venäjän parlamentin ylähuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Konstantin Kosatshev tyrmää kovin sanoin Yhdysvaltojen päätöksen aloittaa tappavien aseiden toimittaminen Ukrainaan. Radio Free Europen mukaan Kosatshev näkee päätöksen askelena kohti sotaa.

– Washingtonin hiljattainen päätös puoltaa jälleen sotaa, ei rauhaa, hän kirjoittaa facebookissa.

Kosatshev lisää, että Ukrainan aseistamisella on ”selviä, räikeitä ja jopa todettuja poliittisia seurauksia”.

Yhdysvallat on pohtinut ”tappavien puolustusaseiden” toimittamista Ukrainaan jo pitkään. Ukraina on pyytänyt erityisesti Javelin-panssarintorjuntaohjuksia. Yhdysvaltojen ulkoministeriön vientilupa-asiakirjojen perusteella Ukraina saa oikeuden ostaa erilaisia kevyitä aseita ja käsiaseita amerikkalaisvalmistajilta. Mediatietojen mukaan Ukraina on saamassa myös Javelineja.