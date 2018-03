Korkeakoulujen yhteishaku alkaa keskiviikkona

Yhteishaussa on haettavana noin 47500 aloituspaikkaa yli 1500 koulutusohjelmassa.

Opetushallitus odottaa viime vuosien hakijamäärien perusteella, että opiskelupaikkaa tavoittelee noin 140 000 hakijaa.

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa keskiviikkona 14.3. kello 8 ja päättyy keskiviikkona 28.3. kello 15.

Aloituspaikkoja on tarjolla noin 900 enemmän kuin vuosi sitten. Valtaosa hakukohteista on suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen, mutta mukana on myös joitakin englanninkielisiä koulutuksia. Kaikki 37 korkeakoulua ovat mukana haussa.

Koulutusohjelmista yli tuhat on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näistä 42 prosenttia on yliopistoissa ja 58 prosenttia ammattikorkeakouluissa.

Lukion, ammatillisen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille on tarjolla liki 38 500 aloituspaikkaa, joista 46 prosenttia yliopistoissa ja 54 prosenttia ammattikorkeakouluissa.

Lisäksi yhteishaussa on mukana noin 500 koulutusta, jotka on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Haettavana on yliopistojen maisterikoulutuksia sekä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia.

Tänä keväänä noin 24 300 aloituspaikkaa on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Tämä on 63 prosenttia aloituspaikoista niissä hakukohteissa, joissa ensikertalaiset tulee huomioida.

Velvollisuus varata osa aloituspaikoista ensikertalaisille ei koske vieraskielisiä koulutuksia, pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia tai koulutuksia, joihin otetaan vain pieni määrä opiskelijoita.

Koulutukseen haetaan Opintopolussa. Opintopolussa käytetään samaa hakulomaketta korkeakoulujen kevään yhteishaun molempina hakuaikoina. Ensimmäinen hakuaika oli tammikuussa, jolloin haettavana oli ammattikorkeakoulujen ja Aalto-yliopiston vieraskielisiä koulutuksia sekä Taideyliopiston koulutuksia.

Kevään yhteishaun kahtena hakuaikana voi hakea yhteensä enintään kuuteen hakukohteeseen. Koulutukset on laitettava hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen.