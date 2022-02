Korkea edustaja ehdottaa EU-varojen käyttöä Ukrainan avustamiseen

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ehdottaa, että Euroopan rauhan rahaston varoja voisi käyttää Ukrainan auttamiseen.

– Ulkoministerit keskustelevat siitä, voisiko Euroopan rauhanrahaston varoja käyttää tappavan materiaalin toimittamisen rahoittamiseen Ukrainan armeijalle, hän toteaa Twitterissä.

EU:n jäsenmaiden ulkoministereiden on määrä kokoontua tänään keskustelemaan uusista Venäjä-pakotteista.

Borrellin mukaan pöydällä on myös Venäjän sulkeminen kansainvälisen maksujärjestelmän Swiftin ulkopuolelle.

– Otamme käyttöön myös uusia kovia taloudellisia pakotteita, mukaan lukien venäläisten pankkien sulkeminen pois Swiftistä.

#FAC ministers will discuss proposal to use European Peace Facility to finance supply of lethal material to Ukrainian army and how to facilitate related Member State coordination

We will also adopt further tough economic sanctions, including exclusion of Russian banks from #SWIFT https://t.co/tn2FTZDuzG

