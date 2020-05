”Korjausliikkeen paikka, Li Andersson”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan oppivelvollisuuden pidentämisessä tulee kuulla kaikkia toimijoita.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen vetoaa Twitterissä opetusministeri Li Anderssoniin (vas.) opetusvelvollisuuden laajentamista koskevan lausuntokierroksen epäkohtien korjaamiseksi.

Muun muassa Kuntaliitto on tuonut ilmi, että nyt lausuntokierrokselle lähetetyn lakiluonnoksen aikataulu on liian kireä. Noin 400 sivun kokonaisuudesta tulisi antaa lausunto 15. kesäkuuta mennessä. Lain on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2021.

– Tämä voimaantulon aikataulu on Kuntaliiton käsityksen mukaan liian kireä, ja laki voisi tulla voimaan aikaisintaan 1.8.2022, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen totesi viime viikolla Kuntaliiton tiedotteessa.

Kiistaa on myös uudistuksen hinnasta ja lausuntopyynnön levikistä. Lausuntopyyntö on lähetetty vain joillekin kunnille ja koulutuksen järjestäjille. Kuntaliitto on omatoimisesti kannustanut kuntia ja koulutuksen järjestäjiä antamaan lausuntonsa asiasta ministeriölle, vaikka sitä ei ole heiltä pyydetty.

– Korjausliikkeen paikka, @okmfi ja @liandersson, entinen opetusministeri Grahn-Laasonen toteaa Twitterissä.

– Kun oppilaitoksille sälytetään uusia velvoitteita, olisi reilua edes kuulla. Oppivelvollisuuden pidentämisestä pyydetty lausuntoa vain muutamilta. Kaikille kutsu ja oikeus lausua – ja riittävästi vastausaikaa! #avoimuus #osallisuus.

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen seurantaryhmän jäsenet ovat esittäneet uudistuksen voimaantuloa siirrettäväksi vallitsevan koronavirustilanteen takia.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan lain valmistelua jatketaan kriisistä huolimatta normaalisti.

