Koreoiden johtajat sensaatiomaisesti samassa kuvassa – herra Kasettinauhuri teki historiaa

Etelä-Korean talviolympialaisten avajaisissa monet katseet kohdistuivat diktaattori Kim Jong-unin pikkusiskoon Kim Yo-jongiin. Verkkouutiset on kertonut siskosta muun muassa tässä, tässä ja ensi kertaa 2014 nähtynä tässä.

Siskon kanssa Pohjois-Koreaa edusti Pohjois-Korean seremoniallinen valtionpäämies. Hän on pitkäaikainen ammattidiplomaatti Kim Yong-nam, 89. Hän on nykyinen korkeimman kansanneuvoston eli nukkeparlamentin puheenjohtaja, joka on palvellut diktaattoridynastian kaikkia kolmea sukupolvia. Hän ei itse kuulu sukuun.

Pohjoiskorealaisten kättely avajaisissa Etelä-Korean presidentin kanssa oli historiallinen.

Kim Yong-namia nimitetään Etelä-Koreassa yleisesti Kasettinauhuriksi. Taustalla ovat tietysti hänen puheensa, joissa toistetaan maan todellisen johdon puheita vaikka sanasta sanaan.

Etelä-Korean mediassa Kim Yo-jongia nimitetään vaikutusvaltansa vuoksi Pohjois-Korean Ivanka Trumpiksi.

Kim Yong-nam on nyt korkea-arvoisin Etelä-Koreassa koskaan vieraillut pohjoiskorealainen. Hän ei kuitenkaan ole todellisuudessa poliitikko, vaan korkea virkamies.

Veteraanipalvelija matkusti jo 1940-luvulla ulkomailla Kim Il-sungin seurueessa. 1980-luvulla Kim Yong-nam oli jonkin aikaa Pohjois-Korean ulkoministeri.

Watch: Kim Yo Jong, the younger sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives in neighbouring South Korea for the Winter Olympics opening ceremony. She is the first member of the Kim dynasty to visit the South since the 1950-53 Korean war https://t.co/PoX4qKCurd pic.twitter.com/a4QQk4oLan

