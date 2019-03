Koomikko ja presidentti Ukrainan vaalien toiselle kierrokselle

Ukrainan presidentinvaalin äänestys päättyi sunnuntaina kello 20 aikaan.

Kansallisen ovensuukyselyn mukaan näyttelijä-koomikko Volodymyr Zelensky olisi saamassa 30,4 prosenttia ja presidentti Petro Poroshenko 17,8 prosenttia äänistä.

Julia Timoshenko saisi 14,2 prosenttia äänistä.

Vaalin toinen kierros on määrä pitää 21. huhtikuuta.

National Exit Poll (as of 18:00) are as follows:

Volodymyr Zelensky 30.4%

Petro Poroshenko 17.8%

Yulia Tymoshenko 14.2%

Yuriy Boyko 9.8%

Anatoly Gritsenko 7.1%

Top 10

Igor Smeshko 6.4%

Oleg Lyashko 4.8%

Alexander Wilkul 4.0%

Ruslan Koshulinsky 1.8%#UkraineElections2019

— Olga Onuch (@oonuch) March 31, 2019