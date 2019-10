Konservatiivit vahvoilla Britannian tulevissa vaaleissa

Britannian parlamentin alahuone hyväksyi tiistaina pidetyssä istunnossaan lakiesityksen, jonka mukaan maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit 12. joulukuuta. Asiaan ei odoteta muutosta ylähuoneen lähinnä muodollisessa käsittelyssä.

BBC:n mukaan uusia vaaleja ajanut pääministeri Boris Johnson ilmoitti olevansa valmis ”kovaan” vaalikampanjaan.

– Parlamentti ja [työväenpuolueen puheenjohtaja] Jeremy Corbyn ovat estäneet kaiken tähän mennessä. Tarvitsemme uuden parlamentin, jotta saamme Brexitin hoidettua. Sen jälkeen maamme voi keskittyä muihin asioihin, kuten elinkustannuksiin, terveydenhuoltoon, puhtaaseen energiaan, väkivaltarikollisuuteen ja parempiin palkkoihin, Boris Johnson kirjoittaa twitterissä.

Politicon koosteen mukaan konservatiiveilla on ollut heinäkuun lopulta asti tuntuva johto gallupeissa. Tällä hetkellä puoluetta kertoo äänestävänsä noin 37 prosenttia briteistä. Työväenpuolueen kannatus on 24 prosenttia, liberaalidemokraattien 17 prosenttia ja Nigel Faragen Brexit-puolueen 11 prosenttia.

Työväenpuolueen tavoitteena on estää konservatiiveja varmistamasta vaaleissa suurta enemmistöä. Jeremy Corbyn arvosteli keskiviikkona julkaistussa mielipidekirjoituksessaan perinteisen vasemmistoretoriikan mukaisesti ”superrikkaille” annettuja veronalennuksia ja julkisten palveluiden leikkauksia.

Jos työväenpuolue voittaa vaalit, Brexitistä järjestetään uusi kansanäänestys puolen vuoden sisällä.

– Valintana olisi järkevä erosopimus tai EU:hun jääminen, Jeremy Corbyn kirjoittaa Daily Mirrorissa.

Britannian EU-eron uudeksi määräajaksi on asetettu 31. tammikuuta 2020.

