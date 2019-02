Konservatiivit harkitsevat Brexitin lykkäämistä

Kymmenet parlamentaarikot aikovat tukea esitystä, joka estäisi Britannian sopimuksettoman EU-eron.

Yli kolmenkymmenen konservatiiviedustajan kerrotaan valmistelevan kapinaa pääministeri Theresa Mayta vastaan.

May on toistaiseksi pitänyt auki sopimuksettoman EU-eron mahdollisuuden, jos parlamentti ei hyväksy Brysselin kanssa parhaillaan neuvoteltavaa uutta Brexit-sopimusta. Aika on käymässä vähiin, sillä Britannian on määrä erota unionista maaliskuun 29. päivänä.

Konservatiivien riveistä on esitetty viime viikkojen aikana yhä kasvavia huolia sopimuksettoman eron aiheuttamista taloudellisista vahingoista ja mahdollisesta logistisesta kaaoksesta.

BBC:n mukaan kapinallisten suunnitelmana on tukea entisen konservatiiviministeri Sir Oliver Letwinin ja työväenpuolueen Yvette Cooperin valmistelemaa esitystä, joka antaisi parlamentille mahdollisuuden Brexitin lykkäämiseen.

Esitys estäisi sopimuksettoman eron, jos EU:n kanssa neuvoteltua sopimusta ei saada valmiiksi maaliskuun puoliväliin mennessä. Brittimedian mukaan jopa osa hallituksen ministereistä olisi valmiina tukemaan ehdotusta.