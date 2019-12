Konservatiiveille ennustetaan voittoa Britanniassa

Britanniassa äänestetään torstaina maan EU-eron kohtalosta ylimääräisissä parlamenttivaaleissa. Vaalit järjestettiin edellisen kerran joulukuussa lähes sata vuotta sitten.

650 vaalipiirin tuloksia odotetaan varhain perjantaiaamuna, kertoo BBC.

Konservatiivipuolueen pääministeri Boris Johnson on tuoreiden mielipidemittausten perusteella varmistamassa noin 30 paikan enemmistön parlamentin alahuoneeseen. Politicon gallup-koosteen mukaan puolueen kannatus on 43 prosenttia ja opposition työväenpuolueen 34 prosenttia.

EU-myönteisten liberaalidemokraattien kannatus on ollut tasaisessa laskussa lokakuun jälkeen. Puoluetta kertoo äänestävänsä nyt vain 12 prosenttia kansasta.

Korkeimmillaan 22 prosentin kannatukseen kesäkuussa noussut Brexit-puolue on romahtanut noin kolmeen prosenttiin. Puolue ilmoitti marraskuussa, ettei aseta ehdokkaita konservatiivien hallitsemissa vaalipiireissä.

YouGov-yhtiön laskelman mukaan konservatiivit olisivat saamassa 339 paikkaa ja työväenpuolue 231 paikkaa.

The results of the final YouGov MRP model for #GE2019 are now here:

Con – 339 seats / 43% vote share

Lab – 231 / 34%

SNP – 41 / 3%

LD – 15 / 12%

Plaid – 4 / 1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%

Conservative majority of 28https://t.co/IAyXTc89vH pic.twitter.com/yk3dNAhN0p

— YouGov (@YouGov) December 10, 2019