Konkaripoliitikko Ylellä: Demareiden kannatus alkaa ykkösellä vaaleissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osmo Soininvaara ja Timo Soini ruotivat syitä perussuomalaisten kannatuksen nousuun.

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja Osmo Soininvaara on sitä mieltä, että SDP:n nykyinen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin pelasti demarit.

– Hänen ongelmansa on se, että eduskuntavaaleihin on vielä aikaa ja tämä koronakriisi menee ohitse. Nythän on jaettu vain hirveästi rahaa kaikille ja sitä joudutaan vetämään takaisin. Sen jälkeen hän alkaa näyttää demarilta, Osmo Soininvaara sanoi Ylen Ykkösaamussa tänään perjantaina.

– Jos pitäisi lyödä vetoa demareiden kannatuksesta, kyllä se ykkösellä alkaa eduskuntavaaleissa, Soininvaara jatkoi.

Keskusteluun osallistui myös perussuomalaisten entinen pitkäaikainen puheenjohtaja ja ulkoministeri Timo Soini. Soinin mielestä Sanna Marin on pärjännyt kohtuullisesti.

– Hänellä on tuoreustekijöitä ja hän osaa viestiä, vaikka hieman yksitotisesti ja kohta siihen kyllästytään, Soini sanoi Ykkösaamussa.

Soinin mielestä Marin alkaa tehdä virheitä, joista Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin vapauttamista vaativa tviitti oli esimerkki, vaikka viestin sisältö olikin hänen mielestään paikallaan.

– Että hän lähettää tämän tviitin konsultoimatta tasavallan presidenttiä, niin tämä osoittaa ehkä vauhtisokeutta, innokkuutta. Tällaisiin stipluihin kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota, Soini arvioi.

Soininvaara totesi että Marinin viestin jälkeen Twitter oli täynnä vaatimuksia siitä, missä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tviitti viipyy.

– Haavisto kun taas tietää, kuka johtaa ulkopolitiikkaa, ei tietenkään voinut…, Soininvaara aloitti.

– Tietää päiväkohtaisesti, Soini nauroi remakasti päälle.

Keskustalla ei ole reseptiä maakuntien ongelmiin

Kummatkin konkaripoliitikot olivat sitä mieltä, että keskusta on ahdingossa ja puolueen tilanne on hankala.

Timo Soini sanoi, että Suomessa on 700 000 keskustalaista, mutta vain puolet heistä äänestää keskustaa. Kuntavaaleissa asetelma on keskusta vastaan perussuomalaiset.

Osmo Soininvaara sanoi näkevänsä populismin nousun siinä, että hirvittävän monien ihmisten ja erityisesti miesten taloudellinen tilanne on heikentynyt.

– Automaatio on tehnyt duunarista tarpeettoman. Demarit ei pystyneet estämään teollisten työpaikkojen alasajoa ja sen takia siirryttiin kannattamaan perussuomalaisia, Soininvaara analysoi.

Soininvaara näkee, että sama koskee nyt maakuntia.

– Keskustalla ei ole mitään reseptiä, mitä heidän kannatusalueidensa ahdingolle tapahtuu. Ei sitä ole perussuomalaisillakaan, mutta niitä ajatellaan toivona tai että ”jumakauta, kun teistä ei ole mihinkään, niin minä äänestän teidän vastustajaa”.

Tuhon uhat huolestuttavat ihmisiä

Soini oli samoilla linjoilla Soininvaaran kanssa.

– Taloudellinen epävarmuus, toivottomuus, perheiden ja maailman pirstoutuminen, ne ovat todelliset syyt, jotka ovat populististen puolueiden menestyksen taustalla, Soini sanoi.

Soinin mukaan ensin järjestelmä koetaan epäoikeudenmukaiseksi ja vallanpitäjät ja sitten koetaan oman aseman huononeminen suhteessa muihin ryhmiin. Perinteisiin puolueisiin ei olla kiinnittyneitä, eikä vanhempien puoluekantaa peritä.

Soini nosti esille myös tuhon uhkan. Vihreät kokevat ilmastonmuutoksen aiheuttavan levottomuutta ja saavan aikaan toimintaa, ja perussuomalaiset puolestaan pitävät hallitsematonta maahanmuuttoa uhkana.

– Nämä ovat todellisia yhteiskunnassa olevia tekijöitä, jotka huolestuttavat ihmisiä. Eivät nämä ole hulluja eikä tyhmiä ihmisiä. Ne ovat huolissaan olevia ihmisiä, Soini sanoi.

Osmo Soininvaaran mukaan ilmastonmuutos on ihan selvä uhka ja sen kiistäminen on epätieteellistä.

– Jos lääkkeet, jota sillä pitää hoitaa, uhkaavat juuri minun asemaa, joka on muutoinkin huono, niin sitten en oikein pidä tästä, Soininvaara kuvaili.

Politiikka ei ole järjen asia

Soininvaaran mukaan joillakin ihmisillä vaikuttaa olevan vaikeuksia ymmärtää hitaita trendejä.

Soinin mukaan pitkän pallon pelaamisesta ei palkita poliittisesti.

– Se tarkoittaa sitä, että olet tylsä, mielenkiinnoton, ei sinua äänestetä. Vaaleissa ei päätetä sitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, vaan siellä lasketaan äänet, Soini totesi.

Hän kertoi tarinan oppi-isästään, Suomen maaseudun puolueen (SMP) perustajasta Veikko Vennamosta.

– Veikko Vennamo sanoi minulle aikoinaan, että kuule Soini, jos politiikka olisi järjen asia, niin liberaalit olisivat suurin puolue ja professorit johtaisivat maata, mutta kun se ei ole. Ja tästä on kysymys, Soini sanoi.