Kongressin alahuone äänesti virkasyytteen puolesta

Yhdysvaltain kongressin alahuone on äänestänyt demokraattipuolueen äänin presidentti Donald Trumpin virkasyytteen puolesta.

Syytekohta vallan väärinkäytöstä hyväksyttiin äänin 230–197 ja syyte lainkäytön estämisestä äänin 229–198. Kaikki republikaaniedustajat äänestivät esityksiä vastaan.

Ensimmäistä syytettä vastaan äänesti kaksi demokraattia ja toista syytettä vastaan kolme. Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Tulsi Gabbard äänesti tyhjää.

– Viraltapano ei voi perustua vain siihen vainoon, jota demokraattipuolue on pitänyt käynnissä presidentin valinnasta lähtien, Oklahoman republikaaniedustaja Tom Cole sanoi.

Presidentin viraltapano edellyttäisi kahden kolmasosan kannatusta senaatissa. Republikaaneilla on tällä hetkellä ylähuoneessa kolmen paikan enemmistö 53 senaattorilla.

Senaatti aloittaa syytteiden käsittelyn tammikuun puolella. Valkoisessa talossa on harkittu kahta eri lähestymistapaa: joko syytteet hylätään välittömästi, tai prosessista tehdään poliittisista syistä mahdollisimman näyttävä esimerkiksi kutsumalla Ukraina-kiistaan liittyvä Hunter Biden kuultavaksi. Hunter on demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin poika.

The Wall Street Journalin ja NBC Newsin tuoreen mielipidemittauksen mukaan viraltapanoprosessi jakaa amerikkalaiset jyrkästi kahteen leiriin. Vastaajista 48 prosessia kannattaa kongressin toimia ja 48 prosenttia vastustaa. Republikaaneista 90 prosenttia vastustaa ja demokraateista 83 prosenttia kannattaa presidenttiä vastaan asetettuja syytteitä.

I will be a juror and will take this process seriously, but this impeachment is motivated by Democrats’ hatred of Donald Trump, not justice. Impeachment is sucking up all the time that could be used for positive things.

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) December 19, 2019