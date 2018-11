”Konflikti sopii Vladimir Putinille täydellisesti”

USA:n entisten lähettiläiden mielestä länsimaiden pitää reagoida voimakkaammin Kertsinsalmeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tyytyväinen Ukrainan konfliktiin, arvioi Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul.

– On tärkeää muistaa, että Vladimir Putin ei yritä ratkaista ongelmaa. Hän on täysin tyytyväinen konfliktiin. Putin uskoo, että ajan myötä ymmärrämme, että meidän on työskenneltävä hänen kanssaan, McFaul toteaa.

McFaul osallistui Stanford Universityn FSI-instituutin (Freeman Spogli Institute for International Studies) paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin Ukrainan konfliktin kärjistymistä.

Venäjä otti sunnuntaina haltuunsa kolme ukrainalaista alusta ja niiden 24 miehistön jäsentä Kertsinsalmessa Krimin niemimaan lähellä.

Venäjä on hallinnut Kertsinsalmea sen jälkeen, kun Krimin niemimaa liitettiin laittomasti Venäjään vuonna 2014. Tämän jälkeen alkoi Ukrainan sota maan itäosissa. Venäjä tukee separatisteja poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti.

USA:n, EU:n ja länsimaiden reaktiot eivät ole olleet kovin voimakkaita Venäjän toimiin Kertsinsalmessa. Saksan liittokansleri Angela Merkel on ilmoittanut tekevänsä kaikkensa tilanteen rauhoittamiseksi, EU tuomitsi Venäjän toimet ja USA on luvannut tukea Ukrainaa.

Yhdysvaltain entinen Ukrainan-lähettiläs Steven Pifer katsoo, että länsimaiden pitäisi reagoida Kertsinsalmen kriisiin voimakkaammin.

– Jos länsimaat periaatteessa hyväksyvät Venäjän toimet Ukrainassa, venäläiset laskelmoivat ja menevät tietoisesti liian pitkälle, Pifer sanoo paneelikeskustelussa.

