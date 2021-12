Konflikti kytee Malissa, väliaikaishallinto tukeutuu venäläisiin palkkasotilaisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kesän sotilasvallankaappauksen jälkeen Malin suhteet länsimaihin ovat heikentyneet huomattavasti.

15 Euroopan maata sekä Kanada ovat allekirjoittaneet kannanoton, jossa ne tuomitsevat Venäläisen Wagner Groupin palkkasotilaiden lähettämisen Maliin, kertoo BBC.

Kannanotossa maat kertovat Venäjän valtion tukevan Malissa olevia Wagnerin palkkasotilaita ja vaativat, että Venäjän täytyy vetäytyä Malista. Kannanoton allekirjoittaneiden maiden mukaan palkkasotilaiden läsnäolo Malissa heikentää koko läntisen Afrikan turvallisuustilannetta.

Kesän 2021 vallankaappauksessa sotilasjuntta syrjäytti Malin siviilihallinnon. Vallankaappauksen jälkeinen siirtymähallinto on luvannut järjestää demokraattiset vaalit helmikuussa 2022. Kannanoton mukaan palkkasotilaiden läsnäolo heikentää Malin mahdollisuuksia järjestää demokraattiset vaalit.

Mali on Ranskan entinen siirtomaa, joka on kärsinyt lähihistoriassa lukuisista vallankaappauksista ja konflikteista. Islamistiset terroristiryhmän ovat operoineet Malissa, ja maan turvallisuustilanne on ollut heikko.

Ranska aloitti sotilasoperaatio Malin turvallisuuden takaamiseksi vuonna 2013, kun jihadistit olivat vallanneet Malista laajoja alueita. Kesän 2021 sotilasvallankaappauksen jälkeen Yhdysvallat ja Ranska vetäytyivät turvallisuusyhteistyöstä Malin kanssa, mikä on heikentänyt maan turvallisuustilannetta. Myös Afrikan unioni on jäädyttänyt suhteensa Maliin.

Suomi osallistuu osana Euroopan unionin operaatiota Malin armeijan kouluttamiseen terrorismin vastaisessa taistelussa.

Ukrainan konfliktissa julkisuuteen tullut palkkasotilasyhtiö Wagner Group on Venäjän hallintoa lähellä oleva yritys, joka on Ukrainan lisäksi operoinut myös Syyriassa ja Libyassa. Euroopan unioni on asettanut Wagner Groupille pakotteita ihmisoikeusloukkausten takia.