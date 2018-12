Koneen säätiö jakoi vuosittaisia apurahoja: 200000 wc-taiteeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kolmivuotinen taidehanke keskittyy ihmisen ulosteeseen.

Koneen säätiö jakaa vuosittain apurahoja tieteitä ja taiteita edistäville organisaatioille. Vuonna 2018 säätiö myönsi 26 miljoonaa euroa yhteensä 277 henkilölle, organisaatiolle tai työryhmälle.

Yksi uusista apurahan saajista on Collective Perversion – proposal for revaluation -hanke, joka käsittelee puhtaan juomaveden puutetta WC:n kautta.

Työryhmä kertoo rakentavansa kolmivuotisen hankkeensa aikana veistoksen, jossa yleisöllä on mahdollisuus osallistua kokemukselliseen käymäläkulttuuriin fyysisellä panoksellaan.

– Erilaisten performatiivisten prosessien avulla pohdimme olioiden suhdetta ulosteisiin ja ihmisten tapaa rajoittaa toista voittoa tavoitellessaan. Määränpäänä on kietoa yhteen havaintojamme odottamattomalla tavalla ja luoda yhteiskuntaan uudenlaista rohkeaa pers-pektiiviä, hanketta kuvaillaan.

Lisäksi aihetta luvataan avata teosten, julkisten keskusteluiden, tapahtumien ja yksityisnäyttelyn kautta.

– Jätös, papana, liete, kökkö, lanta, kakku, uloste, pötky, moska, puppu… Rakkaalle on loputtomasti nimiä, mutta onko sen arvoista paikkaa? Tiedämme, että tie vallankumoukseen käy paskan kautta. Nostamme ulosteen kompleksisuuden julkiseen keskusteluun ja parannamme koostumusta taiteen avulla. Yhteiskunnan asenteiden ja rakenteiden muuttaminen on niin tiukassa, ettei yksi ponnistus riitä jos haluaa saada tulosta aikaan. Oletko valmis paskan luontiin? #rohkeatekijä #paskanluojat #harrieliveart, kuvauksessa kerrotaan.



Collective Perversion – proposal for revaluation -työryhmän kuukausiapurahan saajiin kuuluvat kuvataiteen maisteri Saija Kassinen ja Meri Linna. Lisäksi työryhmään kuuluvat Ika Österblad ja Olivier Fontana.