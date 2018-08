Lentokone tyhjennettiin Helsinki-Vantaalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lentokoneessa on viimeisten tietojen mukaan ollut savuhavainto.

Poliisi on kertonut Helsingin Sanomille, että kone on ollut valmistautumassa liikkeelle lähtöön, kun savuhavainto on tehty. Tämän jälkeen kone tyhjennettiin, eikä ole vielä tietoa, pääseekö kyseinen lentokone jatkamaan matkaa.

Koneessa ollut matkustaja on Aamulehden mukaan kertonut, että matkustajat evakuoitiin hyppyliukumäkeä pitkin ja että kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.

Alunperin uutisoitiin, että Prahaan lähdössä ollut Czech Airlinesin kone on syttynyt tuleen Helsinki-Vantaalla hieman ennen kello 16.

Ylen mukaan tehtävä on tullut pelastuslaitokselle suurena ilmaliikenneonnettomuutena ennen kello neljää.

Pelastuslaitokselta kerrotaan Ylelle, että savun syytä selvitetään. Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuneita ei ole.

Pelastuslaitoksen mukaan koneesta evakuoitiin tämänhetkisten tietojen mukaan 140 ihmistä. Lentokone oli tuolloin rullaustiellä.