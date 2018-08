Kommunistisen puolueen poliittinen toimikunta: Talouden linja muutettava

Skp:n mukaan talouskasvusta jää vain murenia kansalle.

Suomen kommunistisen puolueen poliittinen toimikunta toteaa antamassaan kannanotossa, että kokoomuksen vaalibudjetti kiristää vyötä, vaikka tarvittaisiin 1200 euron perusturva.

– Hallituksen leikkaus- ja kulukuripolitiikka on kantanut vuodesta 2015 alkaen. Nyt hallituskausi kuitenkin lähestyy loppuaan ja kaikilla on tiedossa, ettei leikkauspolitiikka välttämättä tuo tulevissa eduskuntavaaleissa äänivyöryä, Skp:n toimikunta toteaa.

– Kokoomus on saanut tällä hallituskaudella sen, mitä se lähti hakemaankin. Työttömiä on aktivoitu pakolla ja sosiaaliturvaa on leikattu toistuvasti. Kokoomuksen kannattajat ovat tähän tyytyväisiä kun samalla on muistettu laskea suurituloisimpien verotusta ja tehdä ratkaisuja, jotka helpottavat yrittämistä.

Kommunistien mukaan ”kokoomus leikkaa sosiaaliturvasta, mutta tuhlaa asevarusteluun. Se myös suosii suurteollisuutta ja rokottaa esimerkiksi julkisten palveluiden parissa työskentelevien tilipusseja edelleen kiky-politiikallaan”.

– Keskusta on vaikeuksissa, koska sen kannattajissa on paljon niitä, joihin leikkaukset ovat osuneet kipeästi. Siksi Juha Sipilä on väläytellyt korotuksia matalimpiin sosiaalietuuksiin. Tämä ei kuitenkaan sovi Petteri Orpon suunnitelmaan, puolue kertoo.

Suomen kommunistinen puolue katsoo kannanotossaan, että valittu linja on johtanut tuloerojen kasvuun ja rikkauksien keskittymiseen entistä harvempien käsiin.

– Kun nähtävillä on seuraava talouden laskukausi, on syytä välittömästi muuttaa talouden kokonaislinja täydellisesti.

Puolueen mukaan perusturvan nostaminen noin 1200 euron tasolle verottomana on mahdollista kustantaa, kun muun muassa nostetaan omaisuuden ja pääoman verotus eurooppalaiselle keskitasolle, puututaan veronkiertoon ja saatetaan pääomatulot progressiivisen kunnallisveron piiriin.