Kommunistipuolueen lehti Kiinassa kehottaa ”rankaisemaan Liettuaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kurinpalautukseen voisivat China Timesin mukaan osallistua myös Venäjä ja Valko-Venäjä.

Liettua ja Kiina ovat ajautuneet kiihtyvään sanasotaan ja diplomaattiseen selkkaukseen, jonka taustalla on suunnitelma Taiwanin edustuston avaamisesta Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan.

Presidentti Xi Jinpingin kommunistihallinto, joka pitää demokraattista Taiwania Kiinan kapinallisena maakuntana, suhtautuu edustustohankkeeseen provokaationa. Kiinan Vilnan-suurlähettiläs on kutsuttu tapauksen vuoksi kotiin ja Liettuan Pekingin-lähettilästä vaadittu poistumaan maasta.

Financial Timesille antamassaan haastattelussa Liettuan presidentti Gitanas Nauseda vakuuttaa, että hänen maansa ei tule taipumaan Kiinan eikä muiden autoritaaristen valtioiden painostuksen edessä.

– Haluaisimme, että meillä olisi Kiinan kanssa suhteet, jotka perustuvat keskinäiselle kunnioitukselle. Muussa tapauksessa vuoropuhelu muuttuu yksipuolisiksi uhkavaatimuksiksi – vaatimuksiksi, jotka eivät ole kansainvälisissä suhteissa hyväksyttäviä, Nauseda sanoo.

Hän toivoo Kiinan ottavan päätöksen suurlähettiläänsä kotiin kutsumisesta uuteen harkintaan, mutta korostaa Liettuan olevan vapaa valitsemaan, minkä maiden ja alueiden kanssa se omia talous- ja kulttuurisuhteitaan kehittää.

Sekä Yhdysvaltain ulkoministeriö että Euroopan unionin ulkosuhdehallinto ovat lausunnoissaan asettuneet Liettuan tueksi ja tuominneet Kiinan painostusyritykset, joille ei toistaiseksi näy loppua.

– Se, että Liettua sallii Taiwanin viranomaisten avata toimiston Taiwanin nimissä, on äärimmäisen holtitonta käytöstä, joka tulee ravistelemaan Kiinan ja Liettuan välejä, Kiinan kommunistipuolueen alaisuudessa toimiva sanomalehti Global Times kirjoittaa.

”Liettuaa on rangaistava”

Taiwanin kysymys koskee Global Timesin mukaan Kiinan ”ydinintressejä”, joihin kajoamalla Liettua on mennyt ”liian pitkälle”

– Maa, jolla on vain kolmen miljoonaa asukkaan väestö, on Euroopan venäjänvastaisin. Ehkä se on tottunut harjoittamaan provosoivaa ulkopolitiikkaa ja kääntänyt venäjänvastaiset tuntemuksensa kohti Kiinaa, jonka kanssa sillä ei koskaan ole ollut konflikteja, lehti selittää.

– Kiinan on ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin Liettuaa vastaan. Jos Liettua pitää pintansa, Kiinan on oltava valmis katkaisemaan suhteet maahan. Lisäksi Kiinan pitäisi yhdistää voimansa Venäjän ja Valko-Venäjän – Liettuan kahden rajanaapurin – kanssa sen rankaisemiseksi.

Kokemukset vuosikymmeniä kestäneestä neuvostomiehityksestä ovat presidentti Nausedan mukaan opettaneet Liettualle, että kun demokratia on uhattuna, sitä on syytä tinkimättömästi puolustaa.

– Toisinaan naapurimme ja eräät muut maat eivät kovinkaan paljon pidä periaatteistamme ja arvoistamme. Me emme kuitenkaan voi valita toista tietä, vaan tämä on meidän tiemme. Ymmärrämme oikein hyvin, että kaikkein helpoin se ei ole, hän toteaa.