”Kommunismi antoi meille viruksen, kapitalismi antoi rokotteen”

Yhdysvaltain Ohiossa republikaanien senaattoriehdokkaaksi pyrkivä autokauppayrittäjä Bernie Moreno on lyönyt itseään läpi iskulauseillaan.

– Kommunismi antoi meille viruksen, kapitalismi antoi meille rokotteen. Mitä jos laitamme Kiinan maksamaan tästä amerikkalaisen veronmaksajan sijasta!?, Bernie Moreno twiittaa.

Erityishuomiota liikemies antaa cancel-kulttuurille, jolla hänen mukaansa amerikkalaisia pakotetaan olemaan hiljaa.

Viisivuotiaana kommunismia perheensä mukana USA:han paennut Moreno sanoo pitävänsä Kiinan kommunistista puoluetta eksistentiaalisena uhkana. Hänen mukaansa Donald Trump oli oikeassa sanoessaan Kiinaa suurimmaksi uhaksi.

– Kiinan kommunistinen puolue on tehnyt kaiken muun, vain sodan julistaminen Amerikalle puuttuu. He eivät ainoastaan päästäneet koronavirusta maailmalle, mutta aikovat päästää myös suuremman uhan, heidän sosialistisen, fsistisen ideologiansa.

– Minä elän amerikkalaista unelmaa. Urapoliitikot eivät pysty suojelemaan sitä sosialismilta. Minä suojelen, Moreno julistaa.

Communism gave us the virus, Capitalism gave us the vaccine. How about we make China pay for this and not the American tax payer!? https://t.co/6mWUavD7sy

— Bernie Moreno (@berniemoreno) June 11, 2021