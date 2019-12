Kommentti: Kuka muutti Suomen linjan al-Holiin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus kertoi kesällä, ettei mitään toimia suomalaisten hakemiseksi ISIS-leiriltä tehdä – sitten linja muuttui.

Suomen hallitus linjasi kesällä jyrkästi, ettei Syyrian al-Holin niin sanotun ISIS-leirin suomalaisten kohdalla edes harkita minkäänlaisia konsulipalvelulain mukaisia evakuointitoimia. Sittemmin linja on muuttunut – mutta kuka sen muutti ja milloin ja miksi tästä ei ole ennen tätä kerrottu mitään julkisuuteen?

Kerrataanpa hieman.

Ilta-Sanomien julkaisemien tietojen ja sähköpostien perusteella ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) olisi painostanut ministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista junailemaan al-Holin leirin suomalaisia lapsia Suomeen. Haaviston on kerrottu sittemmin syrjäyttäneen poikkiteloin asettuneen Tuomisen. Ministeri on kiistänyt väitteet painostuksesta ja syrjäyttämisestä. Keskiviikkona Haavisto kuitenkin kertoi Ylen A-studiossa keskustelleensa pitkään Pasi Tuomisen kanssa, pyytäneensä häneltä anteeksi ”rikkinäistä puhelinta” ja toivottaneensa hänet tervetulleeksi jatkamaan tehtävässään.

Ministeri siis pyysi anteeksi ja toivotti takaisin virkamiehen, jota hän on kiistänyt painostaneensa ja jota hän ei omien sanojensa mukaan ole syrjäyttänyt.

Ulkoministerin ympärillä vellova kohu menettelystä al-Holin suomalaisten suhteen on poikinut runsaasti niin virallisia kuin epävirallisiakin selvityksiä siitä, miten poliitikot ja viranomaiset ovat asiassa toimineet. Haavisto avasi asiaa maanantaina tiedotustilaisuudessaan. Sen jälkeen asiasta tuli kuitenkin uusia sähköpostipaljastuksia.

Helsingin Sanomat kertoi myöhään keskiviikkona tästä löytyvässä jutussaan selvittäneensä vastauksia tapauksen keskeisiin kysymyksiin. Jutun kerrottiin perustuvan ”lukuisten asiaa tuntevien ihmisten haastatteluihin”. Jutun mukaan Suomi pyrkii saamaan leiriltä pois ainakin lapsia. Käytännössä tämä on kuitenkin toistaiseksi mahdotonta, koska kurdiviranomaiset eivät salli perheiden hajottamista ja lasten erottaminen vanhemmistaan on muutenkin juridisesti mahdotonta ilman huostaanottopäätöksiä.

”Periaatteessa suomalaisia voidaan tuoda leiriltä ilman virallista poliittista päätöstä hyvinkin nopeasti, jos käytännön asiat järjestyvät leiriä hallinnoivien kurdien kanssa”, jutussa kuitenkin myös todetaan.

HS esittää artikkelissa kysymyksen, onko Suomen linja asiassa muuttunut. Vastauksena todetaan ”kyllä”. Jutussa viitataan eduskunnan kesäkuun 27. päivän kyselytuntiin. Silloin kysyttiin ”aikooko hallitus ryhtyä aktiivisesti edistämään leirillä olevien ihmisten paluuta Suomeen”. Pääministeri Antti Rinne (sd.) paalutti tuolloin hallituksen linjan.

– Meillä ei ole mitään tarkoitusta sellaista toimintaa lähteä tekemään, jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelulain perusteella tuomaan Suomeen. Konsulipalvelulaki ei sovellu näihin tapauksiin, ei laisinkaan, Rinne totesi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen moitti hallituksen vastauksia epämääräisiksi ja muistutti edellisen hallituksen lähteneen siitä, että ”ei ole perusteita tehdä poikkeuksellista evakuointioperaatiota näitä aikuisina itse terroristijärjestön riveihin matkustaneita kohtaan”. Mykkänen sanoi sekä ulkoministeri Haaviston että pääministeri Rinteen vahvistaneen linjan eurovaalitenteissä.

– Vai oletteko te epämääräisen linjan takana, jossa edelleen mietitään sitä, että tapauskohtaisesti myös aikuisia terroristijärjestöjen leipiin matkustaneita haettaisiin Suomeen? Selvä vastaus tähän, Kai Mykkänen kysyi.

Pääministeri Rinne linjasi takaisin seuraavasti:

– Edustaja Mykkänen, vastaus on täysin selvä: tässä tilanteessa emme harkitse mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, mitään sellaisia, jotka perustuvat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön. Ne eivät sovellu tähän nyt laisinkaan. Lähtökohta on se, että jokainen henkilö joudutaan arvioimaan sekä ihmisoikeussopimusten, kansainvälisten sopimusten näkökulmasta että myös turvallisuusnäkökulmasta erikseen, ja sitä kautta joudutaan tämä tilanne ratkaisemaan.

Pääministeri jatkoi selittämällä, että jos joku lähtee leiriltä ja ilmoittautuu jossain Suomen suurlähetystössä, voi hän tulla Suomeen jos haluaa.

– Sen jälkeen meidän täytyy toimia täsmälleen samalla tavalla, huolehtia tämän ihmisen tilanteen arvioinnin pohjalta siitä, että Suomessa säilyy turvallinen olosuhde ja noudatetaan ihmisoikeussopimuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, Rinne totesi.

HS:n mukaan tämä linja on kuitenkin sittemmin muuttunut.

”Hallitus ja ulkoministeriö ovat kuitenkin koko ajan pyrkineet selvittämään leirillä olevien suomalaisten tilannetta ja sitä, miten ainakin lapsia voitaisiin auttaa”, jutussa todetaan.

Mikäli linja on muuttunut, herää väistämättä kysymys siitä, kuka muutoksen on tehnyt ja milloin sekä miksei muutoksesta ja al-Holin suhteen tehtävistä toimista ole hiiskuttu julkisuuteen ennen nyt syntynyttä kohua. Uudesta linjasta ei myöskään tunnu olevan selvyyttä – ainakaan oppositiossa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti asiasta keskiviikkona kirjallisen kysymyksen. Siinä todetaan hallituksen aikeiden olevan epäselviä ja viitataan kesäkuun linjauksiin.

– Nämä kommentit ovat ristiriidassa viimeisten uutisten kanssa, joissa todetaan, että hallitus on siunannut al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisen tapauskohtaisesti takaisin Suomeen. Uutislähteiden mukaan hallitus on yhdessä käynyt läpi toimia, joiden avulla suomalaisia voidaan hakea al-Holin pakolaisleiriltä. Kysymys kuuluu, missä kokoonpanossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksimielinen, kysymyksessä todetaan.

Varsinaiset kysymykset asianomaiselle ministerille kuuluvat:

* Onko hallitus antanut ulkoministeriölle mandaatin tarvittaessa toteuttaa al-Holin leirillä olevien suomalaisten evakuointeja aikuiset mukaan lukien ilman, että tällaisen toimenpiteen toteuttaminen ennalta alistetaan valtioneuvoston erilliseen harkintaan?

* Mikäli hallitus on tosiasiassa antanut mandaatin tai tehnyt linjauksen evakuointiasiassa, missä kokoonpanossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksimielinen?

* Onko todella ryhdytty toimenpiteisiin al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, onko ulkoministeriön virkamies sijoitettu Erbiliin kuukauden virkamatkalle ja mikäli näin on tehty, millä valtuutuksilla?

* Mikä on hallituksen linja perheenyhdistämisiin Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomisen jälkeen ja kenellä kaikilla on oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhemmin, mikäli lapsi on palautettu Suomeen?

* Miten mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet Isis-leirillä olleet äidit tulisi saattaa oikeuden eteen nykyisessä olinpaikassaan, kansainvälisessä tuomioistuimessa vai Suomessa?

* Onko ulkoministeri antanut virkamiehelle asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halunnut noudattaa, mihin virkamiesten puheet ”pelon ilmapiiristä” ulkoministeriössä perustuvat ja mitä aiotte tehdä tilanteen korjaamiseksi?

Yle tarjosi myöhemmin keskiviikkona vastauksen ainakin yhteen kysymyksistä. Ylen tietojen mukaan ulkoministeriö on nimittäin jo sijoittanut kaksi virkamiestä valmiuteen Irakin pohjoisosassa olevaan Erbilin kaupunkiin valmistautumaan suomalaisten tuloon.

