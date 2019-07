Kommandot harjoittelivat maihinnousua Viroon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Baltic Protector -harjoituksessa simuloidaan strategisesti tärkeän Saarenmaan puolustamista.

Virossa on tällä viikolla harjoiteltu sotilaallisen avun vastaanottamista maan Nato-liittolaisilta. Kolgan lahdella noin 35 kilometriä Tallinnasta itään toteutetussa maihinnousuoperaation keskiössä toimivat Britannian merijalkaväen valiojoukot.

Maihinnousun onnistumista turvasivat Viron puolustusvoimien mukaan maan merivoimat, suojeluskunta sekä poliisi- ja rajavartioviranomaiset. Operaation lentotoimintaan osallistui Baltiaan sijoitettuja Eurofighter-hävittäjiä sekä Wildcat-, Apache- ja Merlin-helikoptereita.

– Harjoitus on Viron kannalta merkittävä, sillä niin siihen osallistuneen taisteluosaston kuin harjoituksenkin päämääränä on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vahvistaminen. Jos tilanne kävisi uhkaavaksi, meillä on liittolaisia, jotka saapuvat meitä auttamaan, Viron puolustusvoimien komentaja, kenraalimajuri Martin Herem toteaa.

Harjoitukseen osallistuvan brittiläisen laivasto-osaston komentaja, kommodori James Parkin luonnehtii Britannian kuninkaallisen laivaston ja merijalkaväen yhteistoimintaa virolaisten kanssa läheiseksi ja pitkäkestoiseksi. Hän myös muistuttaa brittien ja virolaisten taistelleen rinta rinnan yhteisissä operaatioissa Irakissa ja Afganistanissa.

– Jo sata vuotta sitten kuninkaallisen laivaston eskaaderi taisteli Viron vapauden puolesta. Tämänpäiväinen harjoitus todistaa jälleen jatkuvasta sitoutumisestamme Viron ja Itämeren alueen turvallisuuden säilyttämiseen, kommodori Parkin sanoo.

Maihinnousuharjoitusta olivat paikan päällä seuraamassa muun muassa Viron presidentti Kersti Kaljulaid ja pääministeri Jüri Ratas.

Osa JEF-suurharjoitusta

Kolgan lahdella toteutetun maihinnousun jälkeen harjoituksessa ovat vuorossa taisteluammunnat Tallinnan itäpuolella sekä puolustustaistelun harjoittelu Saarenmaalla.

Virossa järjestettävät harjoitukset ovat osa Britannian johtaman JEF-joukon (Joint Expeditionary Force) meneillään olevaa mittavaa ja monivaiheista Baltic Protector -harjoituskokonaisuutta Itämerellä.

JEF-yhteistyön tavoitteena on kehittää osallistujamaidensa asevoimien sotilaallisia valmiuksia ja kykyä vastata kriiseihin yhteisin toimin. Mukaan Britannian aloitteesta käynnistettyyn yhteistyöhön ovat liittyneet Baltian maat, Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti ja Suomi.

Toukokuussa käynnistyneeseen Baltic Protector -kokonaisuuteen osallistuu Britannian merivoimien mukaan lähes 4 000 eri puolustushaarojen sotilasta ja vähintään 17 alusta Itämeren alueella.

– Tämä operaatio on suurin Britannian johtama operatiivinen tehtävä Euroopassa vuosikymmeniin. Se osoittaa kykymme reagoida nopeasti ja päättäväisesti mihin tahansa kriisiin maailmalla, harjoituksen johtoaluksena toimivan HMS Albionin päällikkö, kommodori Peter Laughton toteaa.

176-metrinen HMS Albion vierailee Verkkouutisten tietojen mukaan ensi viikolla myös Helsingissä.