Komission puheenjohtaja: Suomi voi luottaa EU:n solidaarisuuteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan unioni on valmistellut pakotteita siltä varalta, että Venäjä kohdistaa uusia aggressioita Ukrainaan.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan Venäjä kyseenalaistaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin perustan, joka pohjautuu Helsingin päätösasiakirjaan.

– Haluan tehdä yhden asian erittäin selväksi. Suomi on EU:n jäsenenä osoittanut aina solidaarisuutta. On täysin selvä asia, että Suomi voi luottaa EU:n osoittamaan täyteen solidaarisuuteen. Siitä EU:ssa on kyse, hän sanoi toimittajille Helsingissä.

Ursula von der Leyen ja pääministeri Sanna Marin tapasivat Helsingissä torstaina. He keskustelivat ajankohtaisista EU-asioista, mukaan lukien turvallisuustilanne Euroopassa.

Ukrainan tilanne on kärjistynyt äärimmilleen. Venäjä on keskittänyt Ukrainan ympärille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän pelätään aloittavan uuden hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjä esitti joulukuussa kovia vaatimuksia Yhdysvalloille ja Natolle. Venäjä vaatii muun muassa, että Nato ei saisi laajeta uusiin jäsenmaihin Itä-Euroopassa. Länsimaat ovat tyrmänneet vaatimukset. Tällä viikolla Venäjän ulkoministeriö lähetti useille Euroopan maille kirjeen, vedotaan muun muassa järjestön periaatteeseen, jonka mukaan valtio ei saisi vahvistaa turvallisuuttaan toisen kustannuksella.

– Haluan painottaa, että Venäjän toimet Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kyseenalaistamisessa loukkaavat kaikkia 27 EU-maata, von der Leyen sanoi.

Hän nosti esille myös EU:n perussopimuksen artiklan 42.7, joka koskee keskinäistä avunantoa

– Se tarkoittaa selvää EU-maiden välistä solidaarisuutta kaikissa tilanteissa.

Von der Leyenin ja Marinin mukaan EU-tasolla koordinoidaan parhaillaan vastausta Venäjän ulkoministeriön kirjeeseen.

Kaksikko korosti diplomatian ja vuoropuhelun tarvetta Ukrainan kärjistyneen tilanteen lieventämiseksi.

Komission puheenjohtaja kuitenkin totesi, että EU on valmis kumppanimaiden kanssa asettamaan Venäjälle kovia uusia pakotteita, jos Moskova turvautuu uusiin sotilaallisiin aggressioihin Ukrainaa vastaan.

Von der Leyen ja Marin painottivat, että kaikilla valtioilla on oikeus valita omat turvallisuusjärjestelynsä.