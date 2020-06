Komissio päivitti lentoyhtiöiden mustan listan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Listalla on 96 lentoyhtiötä, joilla on lentokielto EU-alueella.

EU:n komissio on päivittänyt EU:n lentoturvallisuusluettelon eli listan lentoyhtiöistä, jotka eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia. Listalla mainitut lentoyhtiöt on asetettu lentokieltoon tai niiden toimintaa on rajoitettu EU:ssa.

Uusimmassa päivityksessä luetteloon on lisätty kaikki Armeniassa lentotoimintaluvan saaneet lentoyhtiöt. Päätös tehtiin maan lentoturvallisuustilanteen tarkemman arvioinnin jälkeen.

Puutteellisen turvallisuusvalvonnan vuoksi lentokiellossa on 90 lentoyhtiötä 16 eri maassa.

Lisäksi kuusi lentoyhtiötä on asetettu lentokieltoon itse yhtiötä koskevien vakavien turvallisuuspuutteiden perusteella. Nämä ovat Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) ja Air Zimbabwe (Zimbabwe).

EU:n lentoturvallisuusluettelon tavoitteena on varmistaa korkein mahdollinen turvallisuustaso kaikille lentomatkustajille koko EU:n alueella.

Lisäksi se kannustaa luettelossa mainittuja lentoyhtiöitä ja maita parantamaan turvallisuustasoaan, jolloin ne voivat päästä pois listalta.

EU:ssa lentokiellossa olevat yhtiöt löytyy tästä.