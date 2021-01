Komissio hankkii Valnevalta jopa 60 miljoonaa rokoteannosta

– Me haluamme varmistaa, että eurooppalaisilla on pääsy mahdollisimman laajaan #COVID19-rokotevalikoimaan, toteaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Hän kertoo komission ottaneen tiistaina ensimmäisen askeleen kohti sopimuksen solmimista ranskalaisen rokoteyhtiö Valnevan kanssa jopa 60 miljoonasta rokoteannoksesta. Yhtiö kehittelee rokotetta parhaillaan.

– Kyseessä on kahdeksas rokote, jonka hankimme eurooppalaisille, von der Leyen tviittaa.

Komissio on saanut päätökseen valmistelevat neuvottelut Valnevan kanssa ostaakseen 30 miljoonaa rokoteannosta yhtiöltä. Komissiolla on myös mahdollisuus hankkia toinen 30 miljoonan rokoteannoksen erä.

We want to ensure that Europeans have access to the broadest possible portfolio of #COVID19 vaccines.

Today we made a first step towards an agreement with Valneva for up to 60 million doses of their future vaccine.

The 8th vaccine we secure for Europeans. #StrongerTogether https://t.co/LjmDPakGJL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 12, 2021