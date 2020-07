Komissio haluaa parantaa EU:n turvallisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan komissio on julkaissut EU:n uuden turvallisuusunionistrategian vuosiksi 2020–2025. Tänään julkaistussa strategiassa kartoitetaan ensisijaiset toimet kaikkien Euroopassa asuvien suojelemiseksi turvallisuusuhkilta, tiedotteessa todetaan.

Viime vuosina on ilmaantunut uusia turvallisuusuhkia, jotka korostavat tarvetta tiivistää turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä. Myös koronakriisi on nostanut Euroopan turvallisuuden huomion keskipisteeseen, ja Euroopan kriittisen infrastruktuurin, kriisivalmiuden ja kriisinhallintajärjestelmien kestävyys on joutunut koetukselle.

Strategiassa esitetään neljä strategista painopistettä EU:n tason toimille: tulevaisuuden kestävä turvallisuusympäristö, muuttuvien uhkien torjuminen, eurooppalaisten suojeleminen terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta sekä vahva eurooppalainen turvallisuusekosysteemi.

Turvallisuusympäristön parantamiseksi komissio aikoo muun muassa ehdottaa uusia sääntöjä, jotka koskevat elintärkeän fyysisen ja digitaalisen infrastruktuurin suojelua ja häiriönsietokykyä.

Komissio katsoo, että tarvitaan yhteinen kyberturvallisuusyksikkö jäsenneltyä ja koordinoitua yhteistyötä varten. EU:n olisi myös jatkettava vahvojen kansainvälisten kumppanuuksien kehittämistä, jotta voidaan paremmin ehkäistä ja torjua kyberhyökkäyksiä.

Muuttuvien uhkien torjumiseksi komissio aikoo varmistaa, että voimassa olevat EU:n säännöt kyberrikollisuuden torjumiseksi vastaavat tarkoitustaan ja että niitä sovelletaan asianmukaisesti. Komissio aikoo myös kartoittaa toimenpiteitä identiteettivarkauksien torjumiseksi.

Lisäksi komissio esittää tänään strategian verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan tehostamiseksi.

Hybridiuhkien torjunnassa on tarkoitus hyödyntää EU:n toimintamallia, johon kuuluvat muun muassa varhainen havaitseminen, ennaltaehkäisy, kriisitoiminta ja seurausten hallinta.

Eurooppalaisten suojelemiseksi terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta pyritään puuttumaan yhteiskunnan polarisoitumiseen, syrjintään ja muihin tekijöihin, jotka voivat lisätä ihmisten alttiutta radikalisoitua.

Radikalisoitumisen vastaisessa työssä keskitytään muun muassa varhaiseen havaitsemiseen, selviytymiskyvyn kehittämiseen sekä kuntoutukseen ja yhteiskuntaan sopeuttamiseen.

Komissio esittää tänään myös uuden huumeidenvastaisen ohjelman, toimintasuunnitelman ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumiseksi sekä ihmissalakuljetuksen vastaisen EU:n toimintasuunnitelman.

Tutkimusta ja innovointia komissio pitää vahvoina keinoina torjua uhkia ja ennakoida riskejä ja mahdollisuuksia. Se aikoo tutkia mahdollisuutta perustaa eurooppalainen sisäisen turvallisuuden innovaatiokeskus.