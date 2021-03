Komissio esittää tehokasta työllisyyden aktiivitukea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan EU:lle työllisyyttä, osaamista ja sosiaalista suojelua koskevia tavoitteita.

Komission torstaina esittämässä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa toimintasuunnitelmassa asetetaan EU:lle kolme tavoitetta, jotka sen tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on ensinnäkin, että työllisten määrä 20–64-vuotiaista on vähintään 78 prosenttia.

Toisena tavoitteena on, että vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen.

Kolmantena tavoitteena on, että köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä olisi 15 miljoonaa vähemmän.

Työllistävää elpymistä tukeakseen komissio esittää myös suosituksen tehokkaasta työllisyyden aktiivituesta covid-19-kriisin jälkeen (EASE-järjestelmä). Suosituksessa komissio antaa EU-maille käytännön ohjeita politiikkatoimista ja niitä tukevista EU:n rahoitusvaihtoehdoista.

EU-maat voivat hyödyntää esimerkiksi elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä Euroopan sosiaalirahasto plussasta myönnettävää EU-rahoitusta EASE-toimenpiteiden rahoittamiseen.

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit muistuttaa, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla on ollut suuri merkitys vahvan sosiaalisen Euroopan rakentamisessa.

– Nyt puhallamme sen ideoihin uutta henkeä ja muutamme pilarin periaatteet konkreettisiksi toimiksi. Tärkeimpiin painopisteisiimme kuuluu työpaikkojen luominen ja sen varmistaminen, että ihmisillä on näiden työpaikkojen vaatimaa osaamista. Tämä on EASE-järjestelmän päämäärä. Meillä on myös kollektiivinen velvollisuus torjua köyhyyttä EU:ssa ja luoda osallistava yhteiskunta. Tässä riittää kaikille tehtävää. Toukokuussa pidettävässä sosiaalialan huippukokouksessa pääsemme jälleen osoittamaan sitoutumisemme sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen, Schmit toteaa tiedotteessa.

Sosiaalisten oikeuksien alalla hyödynnetään EU:n kunnianhimoisen, 1,8 biljoonan euron pitkän aikavälin talousarvion sekä Next Generation EU -elpymisvälineen aikaansaamaa vaikutusta. Talousarviosta ja elpymisvälineestä EU-maille myönnettävällä rahoituksella tuetaan vahvan sosiaalisen Euroopan kehittämistä.

Porton sosiaalialan huippukokouksessa, jonka neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali järjestää toukokuussa 2021, pohditaan etenkin sitä, miten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta voitaisiin vahvistaa vastaamaan oikeudenmukaisen, osallistavan ja palautumiskykyä tukevan elpymisen sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän tuomiin haasteisiin.