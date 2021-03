Komissio ehdottaa koronatodistusta matkustamiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos asetus hyväksytään, todistus voi mahdollistaa turvallisen matkustamisen jo tulevana kesänä.

Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla otetaan käyttöön ns. digitaalinen vihreä todistus helpottamaan ihmisten turvallista matkustamista EU:ssa koronapandemian aikana.

Todistus toimisi todisteena siitä, että henkilö on saanut koronarokotteen, parantunut taudista tai saanut negatiivisen testituloksen. Todistus olisi maksuton ja saatavilla sekä digitaalisena että paperiversiona.

Todistuksissa olisi QR-koodi, joka sisältää olennaiset tiedot, sekä digitaalinen allekirjoitus todistuksen aitouden varmistamiseksi. Komissio aikoo kehittää ohjelmiston, jota viranomaiset voivat käyttää todistusten allekirjoitusten todentamiseen kaikkialla EU:ssa.

Todistukset olisivat saatavilla maksutta todistuksen myöntävän EU-maan virallisilla kielillä sekä englanniksi.

Jos EU-maa edellyttää karanteenia tai testausta myös koronatodistuksen haltijoilta, sen olisi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille EU-maille ja perusteltava tämä ratkaisu.

Todistus sisältäisi rajallisen määrän tietoja, kuten nimen, syntymäajan, myöntämispäivän, olennaiset tiedot rokotteesta/testauksesta/parantumisesta ja todistuksen yksilöllisen tunnisteen. Nämä tiedot voitaisiin tarkistaa ainoastaan todistuksen aitouden ja voimassaolon todentamiseksi.

Digitaalinen vihreä todistus olisi voimassa kaikissa EU-maissa, ja myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi voisivat ottaa sen käyttöön.

Todistus olisi myönnettävä EU:n kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen näiden kansalaisuudesta riippumatta. Se olisi myönnettävä myös EU:ssa asuville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille ja vierailijoille, joilla on oikeus matkustaa toisiin EU-maihin.

Digitaalisen vihreän todistuksen järjestelmä on väliaikainen toimenpide. Järjestelmä on käytössä, kunnes Maailman terveysjärjestö WHO julistaa koronapandemiaan liittyvän hätätilan päättyneeksi.