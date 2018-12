Komissaari: Brittiparlamentti voi vielä hyväksyä Brexit-sopimuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Günther Oettinger olettaa Britannian eroavan EU:sta maaliskuun lopussa.

EU:n Budjettikomissaari Günther Oettingerin mukaan on vielä mahdollista, että Britannian parlamentti äänestää Brexit-sopimuksen puolesta tammikuussa, kertoo Der Spiegel.

Britannian ja EU:n välinen erosopimus on valmis. May kuitenkin lykkäsi joulukuulle suunniteltua äänestystä Britannian parlamentissa varman häviön vuoksi. Brittiparlamentin on määrä äänestää 21. tammikuuta. Britannian EU-ero astuu voimaan 29. maaliskuuta.

– Ei ole täysin poissuljettua, että brittiparlamentti äänestää erosopimuksen puolesta tammikuussa. Sopimuksettomalle Brexitille tai uudelle kansanäänestykselle ei ainakaan ole enemmistöä.

Oettingerin mukaan todennäköisyys sille, että Britannia jäisi EU:hun on, on kasvanut hieman viime kuukausien aikana.

– Tästä huolimatta oletan, että Britannia eroaa EU:sta maaliskuun lopussa.