Komentaja Ylelle: Pidämme Suomen turvallisena maana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kenraali Timo Kivisen mukaan Puolustusvoimat on selvinnyt koronatilanteesta kohtuullisesti.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoo Ylen haastattelussa, että itsenäisyyspäivän merkitys ei vähene koronakriisin aikana.

– Korona on vaikuttanut meidän kaikkien toimintaan, mutta ei tämä tietenkään itsenäisyyspäivän merkitystä laske, Kivinen sanoo Ylelle.

Koronaviruspandemian vuoksi esimerkiksi itsenäisyyspäivän valtakunnan paraati tältä vuodelta on peruttu. Paraatin perumisen johdosta Puolustusvoimilla on itsenäisyyspäivänä joitakin pienimuotoisia seppeleenlaskutilaisuuksia. Lisäksi Puolustusvoimat lähettää verkossa itsenäisyyspäivään liittyvää ohjelmaa.

– Omalta osaltani aloitan päivän laskemalla seppeleen Hietaniemessä sankarihaudalle ja koronan sallimissa rajoissa käyn tapaamassa Kaunialassa sotaveteraaneja, Kivinen sanoo Ylelle.

Haastattelussa Kivinen kehottaa itsenäisyyspäivää viettäviä suomalaisia muistamaan juhlapäivän merkityksen. Hän korosti kaikkien pitävän huolen siitä, että Suomi pysyy turvassa.

– Itsenäisyys on tärkeä asia. Aiemmat sukupolvet, etenkin sodanaikaiset sukupolvet, ja me nykysukupolvetkin, pidämme huolen siitä, että Suomi säilyy turvallisena maana ja tulevillakin sukupolvilla on täällä hyvä asua ja elää.

Kivisen mukaan Puolustusvoimat on selvinnyt koronatilanteesta kohtuullisesti. Puolustusvoimissa koronaan on Kivisen mukaan sairastunut maaliskuun alusta alkaen yhteensä 140 ihmistä, käsittäen sekä henkilökunnan että varusmiehet. Hänen mukaansa tällä hetkellä sairaana on vajaa 30 henkilöä.