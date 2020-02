Komentaja varoittaa Venäjän sukellusveneistä USA:n rannikolla

Yhdysvaltain 2. laivastoa komentavan vara-amiraali Andrew Lewisin mukaan Venäjän pinta-alusten ja sukellusveneiden toiminta on kiihtynyt lähellä maan itärannikkoa.

Hän arvioi, ettei merialueen turvallisuutta voida enää pitää itsestäänselvyytenä. Venäjä on ottanut viime vuosina käyttöön esimerkiksi uusia Borei-luokan ydinsukellusveneitä, joita on aiempaa vaikeampi havaita vedenalaisilla kuuntelulaitteilla.

– Aluksemme eivät voi enää pitää itärannikkoa turvasatamana. Tai ylittää Atlanttia ilman uhkaa häirinnästä, Lewis sanoi Center for Strategic and International Studies -ajatuspajan tilaisuudessa.

Yhdysvaltain 2. laivasto otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2018 vastatoimena Venäjän sukellusvenetoiminnalle Atlantilla. Virginian osavaltiossa päämajaansa pitävä laivasto saavutti joulukuussa täyden toimintakyvyn.

– Olemme havainneet yhä suuremman määrän Atlantille sijoitettuja venäläisiä sukellusveneitä. Nämä alukset ovat kyvykkäämpiä kuin koskaan, voivat olla merellä aiempaa pidempään ja niiden asejärjestelmät ovat yhä tehokkaampia, vara-amiraali jatkoi.

Andrew Lewis ei kommentoinut venäläisten sukellusveneiden tarkkaa määrää. The Drive -sivuston mukaan on epäselvää, liikkuuko alueella enemmän sota-aluksia kuin kylmän sodan huippuvuosina, vai onko Venäjä siirtänyt osan kalustostaan pois Tyyneltämereltä.

Norjan tiedustelupalvelu ilmoitti lokakuussa 2019 seuraavansa lähialueellaan suurinta merisotaharjoitusta kylmän sodan päättymisen jälkeen. Atlantille oli lähetetty tuolloin ainakin kymmenen sukellusvenettä, joista kahdeksan oli ydinkäyttöisiä.

Venäjän arveltiin osoittavan harjoituksella kykynsä siirtää tarvittaessa suuri määrä sukellusveneitä huomaamatta kauas Atlantille ja mahdollisesti Yhdysvaltain rannikon tuntumaan.

Russian subs are coming. “We're talking about more (activity) than we've seen in 25 years,” US sub chief says. https://t.co/6j9ZELOKi2

That’s easy: 25 years ago they didn’t sail much. https://t.co/idDjDQS1t2 But a few years ago, US Navy started to classify patrol data. Why? pic.twitter.com/eUAvgzqQlS

— Hans Kristensen (@nukestrat) August 7, 2018