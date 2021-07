Komentaja: Puolustusvoimilla kyky nostaa sotilaallista kriisinhallinnan tasoa

Puolustusministerin mukaan nyt on hyvä aika tehdä perusteellinen arvio Suomen osallistumisesta Afganistanin operaatioon.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivisen mukaan Puolustusvoimilla on kyky nostaa sotilaallista kriisinhallinnan tasoa nykyisestä.

– Tämähän on nyt alemmalla tasolla kuin muutama vuosi sitten, Kivinen sanoi Asevelvollisuutta kehittämässä – mihin suuntaan? -keskustelussa Suomi-Areenassa.

Yhdysvaltain johtama rauhanturvaoperaatio päättyy Afganistanissa, ja siksi myös suomalaisjoukot ovat palanneet kotiin.

Ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori uskoo, että suomalaiselle osaamiselle on myös jatkossa kysyntää. Hän toimi kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean puheenjohtajana.

– Mitä tulee yleisesti ottaen kriisinhallintatilanteeseen, nyt kun Afganistanista on vetäydytty, niin kriisejä riittää edelleen maailmassa ja suomalaiselle osaamiselle on jatkossakin kysyntää, Sumuvuori sanoi.

– Me itse asiassa linjasimme siinä komiteamietinnössä, että Suomen on pidettävä vähintään nykyinen kriisinhallinnan taso voimassa etenkin sotilaallisella puolella. Sitä olisi varmasti jopa varaa nostaa.

Suomuvuori korostaa, että siinä oli voimakas yli hallitus- ja oppositiorajojen tehty poliittinen tahdonilmaus sen puolesta.

Perusteellinen arvio

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) katsoo, että nyt on hyvä aika tehdä perusteellinen arvio Suomen osallistumisesta Afganistanin operaatioon.

– Mitä saimme, mitä menetimme, mitkä olivat hyviä puolia ja mitkä huonompia. Aina on otettava opiksi siitä, missä on oltu mukana, Kaikkonen totesi.

– Uskon, että tällaisen analyysin paikka voisi nyt olla.

Kaikkosen mukaan Afganistan ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kriisi maailmassa, mihin myös sotilaallista apua mahdollisesti tullaan tarvitsemaan.

– Joudumme myös tulevaisuudessa arvioimaan esimerkiksi Afrikan operaatioita, eikä tuo Lähi-itä mitenkään rauhallinen vieläkään ole.

– Suomalaista osaamista varmasti kysytään tulevaisuudessakin erilaisin operaatioihin. Meidän on aina tapauskohtaisesti arvioitava, missä kenties voisimme olla avuksi. Kyllä me siitä itsekin saamme hyötyä. Saamme kenttäkokemusta.

Kaikkosen mielestä on tärkeää käydä nämä saadut opit huolella läpi.

Sumuvuori on Kaikkosen kanssa samoilla linjoilla.

– Kun vedin sitä parlamentaarista kriisinhallinnan komiteaa, niin siellä käytiin aika paljon keskustelua siitä, millä tavalla meidän operaatiomme voivat olla vaikuttavampia ja millä tavalla resursseja voidaan käyttää tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin, Sumuvuori sanoi.

– Jäseninä toimivat kansanedustajat korostivat aika paljon sitä, että me tarvitsemme analyysia siitä, miten me olemme vaikuttaneet, mitä se on tuonut tullessaan, miten se on vakauttanut paikallisia oloja tai miten Suomen ovat kyvykkyydet ovat kehittyneet. On varmasti hyvä, että tällaista tehdään.