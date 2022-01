Komentaja MTV:llä: Suomen läheisyydessä ei uhkaavaa sotilaallista toimintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kenraali Timo Kivisen mukaan Suomen linjaukset on rakennettu kestämään myös nykyisenkaltaiset tilanteet.

Puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivinen sanoo, että Suomen asema pohjolassa ja osana länttä on varsin vankka.

– Suomi on osa länttä ja EU:n jäsen. Samalla on määrätietoisesti kehitetty yhteistyötä läntisen toimijoiden kanssa. Sitä myöten Suomen asema on kokoonsa nähden varsin vankka, kenraali Timo Kivinen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Timo Kivisen mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on rakennettu kestämään myös nykyisenkaltaiset tilanteet, joissa Venäjän ja lännen väliset jännitteet ovat kasvaneet.

– On hyvä pitää mielessä, että Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat heikentyneet jo pidemmällä välillä. Viimeisten kuukausien aikana on tullut poikkeuksellisia jännitteitä, mikä näkyy myös hyvin poikkeuksellisena sotilaallisena toimintana, Kivinen sanoo.

Puolustusvoimien komentajan mukaan on tärkeää, että osapuolten välillä on keskusteluyhteys.

– Niin kauan kuin neuvotteluja käydään, on mahdollisuus siihen, että diplomaattinen ratkaisu löytyy, Kivinen toteaa.

Kivisen mukaan Venäjän mahdollinen hyökkäys Ukrainaan voisi heijastua myös Itämeren turvallisuustilanteeseen.

– Jos asiat etenee niin pitkälle, että Venäjä hyökkää Ukrainaan, sillä on laajempia vaikutuksia koko Euroopan turvallisuuteen, Kivinen sanoo.

Venäjän viime viikolla Itämerellä järjestämä sotaharjoitus ei kuitenkaan ollut Kivisen mukaan mittaluokaltaan poikkeuksellinen.

– Suomen välittömässä läheisyydessä ei ole tällä hetkellä mitään sellaista sotilaallista toimintaa, joka Suomea uhkaisi.