Komentaja MTV:llä: Mariupol helpottaisi Venäjän raskasta kalustoa

Kaupungin valtaaminen avaisi maayhteyden Krimille.

Maanpuolustuskorkeakoulun komentajan Iiro Penttilän mukaan Mariupolin kaupungin valtaaminen on Venäjälle tärkeää, koska se avaisi maayhteyden Krimin niemimaalle.

– Kyllä maayhteys Krimin suuntaan on tärkein ja se kulkee Mariupolin kautta. Se on viimeinen kohde, jota ei ole vielä vallattu ja se on maayhteyden muodostamisen tiellä, Penttilä sanoo MTV:n haastattelussa.

Maayhteyden muodostaminen Krimin ja Itä-Ukrainan välille helpottaisi venäläisten joukkojen huoltamista. Mariupol on myös viimeinen Ukrainan hallussa oleva kaupunki Asovanmerellä.

– Se helpottaisi raskaan kaluston kuljettamista. Samalla he saisivat myös saarrettua Ukrainan Asovanmereltä, minkä jälkeen Asovanmeri olisi Venäjän sisämeri, Penttilä toteaa.

Venäjä on piirittänyt Mariupolin kaupunkia yli kaksi viikkoa. Kaupungissa on edelleen jumissa yli 300 000 ihmistä. Heille ei ole pystytty toimittamaan ruokaa tai lääkkeitä.

