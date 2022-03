Komentaja kuolleista lapsista: Emme anna koskaan anteeksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YK:n mukaan yli 400 siviiliä on kuollut Venäjän tulituksessa.

Paikallisen ukrainalaisen sotilasviranomaisen mukaan Sumyn kaupunkiin ja sitä ympäröiville esikaupunkialueille myöhään maanantaina tehtyjen ilmaiskujen uhrien joukossa on lapsia.

Sumyn alueellista sotilashallintoa johtava Dmytro Zhyvytsky sanoi BBC:n mukaan Facebookiin lähetetyllä videolla, että venäläiset sotilaskoneet iskivät paikallista aikaa kello 23:n jälkeen Sumyyn.

– Valitettavasti kuolleiden joukossa on lapsia. Zhyvytsky sanoi ja lisäsi, että yli kymmenen ihmistä sai surmansa.

– Lapsia tapetaan. Emme koskaan anna tätä anteeksi.

YK:n ihmisoikeusviranomaiset sanovat CNN:n mukaan, että Ukrainassa on ainakin yli 1200 siviiliuhria, joista 406 on kuollut. Heistä 27 on lapsia.

YK:n mukaan todellista kuolonuhrien ja loukkaantuneiden määrää on vaikea määrittää.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveydenhuoltolaitoksiin, terveydenhuollon työntekijöihin ja ambulansseihin on kohdistunut yhdeksän iskua Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen.