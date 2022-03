Kolmen Ukraina-neuvottelijan kerrotaan saaneen myrkytysoireita

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän mukaan Kiovan ja Moskovan välisiin rauhanneuvotteluihin osallistuneen valtuuskunnan kolme jäsentä koki perjantain vastaisena yönä 4. maaliskuuta kemiallisilla aseilla tapahtuvan myrkytyksen mukaisia oireita.

Bellingcat sanoo lähteisiinsä tukeutuen, että yksi uhreista oli venäläinen miljardööri ja liikemies Roman Abramovits, jonka kerrotaan toimineen kulisseissa välimiehenä Ukrainan ja Venäjän välisissä neuvotteluissa.

– Abramovits ja toinen venäläinen liikemies osallistuvat neuvotteluihin yhdessä Ukrainan parlamentin jäsenen Rustem Umerovin kanssa, tutkijaryhmä tviittaa.

Neuvottelukierros käytiin 3. maaliskuuta iltapäivällä Ukrainan alueella. Neuvottelut jatkuivat klo 22 asti.

– Kolme neuvotteluryhmän jäsentä vetäytyi tämän jälkeen asuntoon Kiovassa ja sai myöhemmin yöllä alkuoireita – iho- ja silmätulehduksia sekä pistävää kipua silmissä. Oireet hävisivät vasta aamulla, Bellingcat sanoo.

Seuraavana päivänä neuvottelijaryhmän kerrotaan matkustaneen Puolan kautta Istanbuliin jatkaakseen epävirallisia neuvotteluja Venäjän kanssa

– Bellingcatin tutkijaa pyydettiin auttamaan kemiallisten aseiden asiantuntijoiden suorittamassa tutkimuksessa.

Ukrainan ja Venäjän on määrä jatkaa neuvotteluja Turkissa tiistaina. Eripuraisuudesta huolimatta neuvottelujen sanotaan etenevän.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

