Jukka Kopra: Kolme vuotta sitten Suomi oli Kreikan tiellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmäpuhujan mukaan parantunut työllisyys vaikuttaa suoraan hyvinvointiin.

Kansanedustaja Jukka Korpan (kok.) mukaan myönteinen talouskehitys on helpottanut viime vuosina tavallisten perheiden arkea ja vähentänyt elämän epävarmuutta. Työllistyminen antaa mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta ja tehdä tärkeitä hankintoja.

– On aika-ajoin paikallaan muistuttaa, miksi korkea työllisyysaste on niin tärkeä asia. Työpaikan löytäminen on suuri helpotus ihmiselle itselleen, mutta työllistymisestä hyötyy myös naapuri. Kun työssä olevien määrä kasvaa, valtion menot vähenevät ja verotulot kasvavat, kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron työllisyyspolitiikan tiedonannosta pitänyt Jukka Kopra sanoi eduskunnassa.

– Mitä useampi suomalainen on töissä, sitä paremmat palvelut voimme tarjota lapsillemme ja ikääntyville läheisillemme. Ostovoiman kasvu näkyy yrityksien myynnin kasvuna, mikä kannustaa palkkaamaan lisää väkeä töihin. Työn tekemisen positiivinen vaikutus säteilee kaikkialle yhteiskunnassa.

Kopra huomautti, että vielä reilut kolme vuotta sitten Suomen tilanne oli lohduton: työttömyys oli korkealla, kasvu laahasi ja kilpailukyky oli kuralla.

– Olimme Kreikan tiellä – rahat eivät riittäneet tärkeisiin palveluihin ja otimme rajusti velkaa. Kun nykyinen hallitus aloitti, se ei sulkenut silmiään tosiasioilta, vaan kääri hihat. Hallitus on toteuttanut joukon suuria ja pieniä toimenpiteitä, jotka ovat nostaneet työllisyytemme uuteen Suomen ennätykseen.

– Seuraavaksi on tavoiteltava pohjoismaista tasoa. Vain ja ainoastaan pohjoismaisella korkealla työllisyysasteella voimme taata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, Kopra sanoi.

Työllistämisen kynnystä lasketaan

Jukka Kopran mukaan vasemmisto-oppositio ja ammattiyhdistysliike ovat nostaneet hallituksen yksittäisiä työllisyystoimia tikunnokkaan. Hän painotti, että työvoimapalveluihin ja nuorisotyöttömyyden hoitoon on ohjattu lisäresursseja. Myös esimerkiksi työn perässä liikkumisen kannustimia on parannettu.

– Irtisanomissuojan keventäminen alle kymmenen hengen mikroyrityksissä on uudistusten jatkumossa vain yksi osa. Muutoksella lasketaan työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä ja tarjotaan lisää mahdollisuuksia erityisesti vaikeammin työllistyville. Sekä työttömien että työntekijöiden paras turva ovat yrittäjät, jotka uskaltavat rekrytoida, Kopra sanoi.

– Toisin kuin pelottelukampanjoissa on virheellisesti väitetty, mielivaltainen irtisanominen ei jatkossakaan ole mahdollista. Taustalla on oltava hyväksyttävä syy ja mahdollisuus korjata omaa toimintaa. Mikään ei käytännössä muutu hyvin hommansa hoitavan työntekijän osalta.