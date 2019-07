Kolme sopimusmallia kimppakämppään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Malli kannattaa valita sen mukaan, millainen kokoonpano vuokralle on muuttamassa.

Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa, että kimppakämpän vuokrasopimuksen tekemiseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Sopimusmalli kannattaa valita sen mukaan, millainen kokoonpano vuokralle on muuttamassa.

Yksi yhteinen sopimus kaikille vuokralaisille on vuokranantajan kannalta yleensä helpoin vaihtoehto. Silloin kaikki vuokralaiset vastaavat vuokrasta ja muista vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista yhteisvastuullisesti. Tällainen sopimus on myös irtisanottavissa vain yhtenä kokonaisuutena, ellei muusta sovita. Yksi yhteinen sopimus on Vuokranantajat ry:n mukaan järkevä erityisesti silloin, jos vuokralle muuttaa pariskunta tai kaverukset, jotka eivät ole riippuvaisia asumistuesta.

– Opiskelijoille yhden vuokrasopimuksen tekeminen ei ole houkuttelevaa, koska yhteisen sopimuksen tehneiden katsotaan asumistukea haettaessa kuuluvan samaan ruokakuntaan. Tällöin Kela laskee kaikkien asukkaiden tulot yhteen, mikä johtaa yleensä asumistuen pienenemiseen, toteaa Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes tiedotteessa.

Jos yhden yhteisen vuokrasopimuksen tekeminen ei ole mahdollista, toistaiseksi paras malli vuokranantajalle on valita yksi päävuokralainen, joka ottaa koko vuokrasopimuksen vastattavakseen. Päävuokralaismalli voi olla järkevä, jos asukkaat hakevat asumistukea.

Päävuokralainen tekee itse alivuokrasopimukset muiden asukkaiden kanssa, ja nämä maksavat vuokran päävuokralaiselle. Kela katsoo, että päävuokralainen ja alivuokralainen ovat eri ruokakuntaa. Täten asumistuen hakeminen on vuokralaisille helpompaa.

Mikäli joku alivuokralaisista haluaa vaihtaa asuntoa, vastaa päävuokralainen uuden asukkaan hankinnasta. Jos taas päävuokralainen haluaa muuttaa, vapautuu asunto vuokranantajalle kokonaisuudessaan uudelleenvuokrattavaksi. Vuokralaisten sopimukset ovat kaikki erillisiä, jolloin Kela katsoo jokaisen asukkaan omaksi ruokakunnaksi.

Hughes kuitenkin muistuttaa, että Kela katsoo avio- ja avopuolisoiden kuuluvan samaan ruokakuntaan eikä sitä voi kiertää alivuokrausjärjestelyillä. Puolisot ovat yhteisvastuussa toisen osapuolen nimiin tehdystä vuokrasopimuksesta.

Kolmas vaihtoehto on tehdä kaikille asukkaille omat erilliset sopimukset, jotka sovitaan ja ovat irtisanottavissa kukin itsenäisesti.

– On ymmärrettävää, että osa kimppakämppään muuttavista haluaisi tehdä erilliset vuokrasopimukset. Vuokranantajan kannalta erillisten sopimusten tekeminen lisää kuitenkin riskejä esimerkiksi vuokralaisten vaihtuessa. Jos jokainen vuokralainen voi irtisanoa oman sopimuksensa itsenäisesti, vuokranantaja kantaa riskin uuden asukkaan löytämisestä tyhjään huoneeseen, Hughes muistuttaa,