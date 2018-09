Kolme saimaannorppaa hukkunut muikkuverkkoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ympäristöjärjestö WWF vaatii maa- ja metsätalousministeriöltä toimia muikkuverkkojen kieltämiseksi keväisin.

Kolme nuorta saimaannorppaa on takertunut ja kuollut muikkuverkkoihin tänä kesänä, kertoo WWF Suomi.

Muikkuverkkojen käyttö on sallittu saimaannorpan elinalueilla ympäri vuoden, mutta WWF:n mielestä kuolintapaukset osoittavat, että myös niiden käyttö pitäisi kieltää verkkokalastuskiellon voimassaoloaikana keväällä.

– Kuolintapaukset eivät ole sattuneet rajoitusaikana, mutta ovat valitettava todiste siitä, että silmäkoosta ja langanvahvuudesta riippumatta jokainen verkko on saimaannorpalle potentiaalinen surmanloukku. On huolestuttavaa, että muikkuverkkojen käyttö on sallittu keväällä ja alkukesällä kuuttien ollessa vahingoittuvimmillaan, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen toteaa tiedotteessa.

Verkkojen käyttöä rajoittava asetus on tehty maa- ja metsätalousministeriön työryhmän mietinnön pohjalta. Työryhmä ehdotti mietinnössään, että kalastuskieltoa tulisi tarkistaa, mikäli muikkuverkkojen havaitaan aiheuttavan kuolleisuutta.

– Nyt on aika ottaa asia uuteen käsittelyyn. Asetuksen voimassaoloaikana kalaverkkoihin on raportoitu kuolleen yhteensä 14 norppaa, joista viisi – eli yli kolmasosa – on hukkunut muikun pyyntiin tarkoitettuihin verkkoihin, Tolvanen kertoo.