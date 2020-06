Kolme puukotettu hengiltä Glasgow’ssa, poliisi ampui epäillyn

Kolmen kerrotaan kuolleen Glasgow’n Park Inn -hotellin edustan portaikossa tapahtuneessa puukotuksessa Skotlannissa. BBC:n mukaan poliisin kerrotaan ampuneen epäillyn. Tilanteen on kuvattu olevan hallinnassa.

Uutisissa kerrottiin ensin ”vakavasta tapauksesta” kaupungin keskustassa. Viranomaiset reagoivat tilanteeseen voimalla, ja Glasgow’n keskustassa on kuvattu valtavat määrät poliisiautoja.

Guardianin mukaan silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä ainakin yhden ihmisen, jota kannettiin paareilla ambulanssiin.

Joidenkin tietojen mukaan ainakin yhtä poliisia olisi puukotettu. Skotlannin poliisiliitto on ilmoittanut olevansa tästä tietoinen ja kertovansa asiasta lisää, kun se on mahdollista.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kuvasi Glasgow’n tapahtumia Twitterissä kamaliksi.

– Saan tietoa sitä mukaa kun tilanne selkiytyy. Olkaa ystävällisiä ja auttakaa viranomaisia tekemään työnsä pysymällä pois alueelta – älkääkä jakako vahvistamattomia tietoja, Sturgeon tviittasi.

Police say incident in Glasgow city centre is contained and there is no danger to the public. Have seen a person being stretchered away from a building. pic.twitter.com/4n0OP0NOP4

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area – and please don’t share unconfirmed information.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) June 26, 2020