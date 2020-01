Valeuutinen aseena – kolme neljästä huolissaan

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kansalaisten luottamus valtiota, mediaa, yrityksiä ja järjestöjä kohtaan on heikentynyt monissa maissa myönteisestä talouskehityksestä huolimatta.

Edelman-yhtiön toimitusjohtaja Richard Edelman kuvailee tilannetta ”luottamusparadoksiksi”.

– Aiemmin kasvava kansantalous ja paremmat työllisyysluvut lisäsivät luottamusta instituutioihin. Näin ei enää tapahdu kehittyneissä teollisuusmaissa, Edelman sanoo CBS Newsille.

Hän selittää ilmiötä pelolla tulevaisuudesta, tuloerojen kasvulla ja ”suuren epäreiluuden tunteella”. Median luottamus on heikentynyt kyselytutkimuksissa tasaisesti viime vuosikymmenten aikana.

– Luottamus järjestökenttää kohtaan on ollut aina korkealla. Julkiseen valtaan luotettiin talouskriisin jälkeisinä vuosina, ja suhtautuminen yrityksiin on vaihdellut jyrkästi, Richard Edelman sanoo.

Valeuutisten lisäksi median luottamusta ovat rapauttaneet mielipiteiden ja faktojen sekoittuminen. Moni myös kaipaa vähemmän sensaatiohakuista uutisointia.

– On suuri kaipaus medialle, joka kulkee keskitietä, kertoo vain uutiset ja jättää mielipiteet pois, Edelman toteaa.

Kyselyssä 40 prosenttia vastaajista totesi, ettei enää seuraa perinteisiä uutiskanavia. Uutislähteinä käytetään sosiaalista mediaa, vaikka vain 24 prosenttia luottaa sen kautta saatavaan tietoon.

57 prosenttia kertoi havainneensa epäluotettavia tietoja käyttämässään mediassa. 76 prosenttia vastaajista oli huolissaan perättömien tietojen tai valeuutisten käytöstä poliittisena aseena.

Edelman-yhtiön kyselyyn vastasi 34 000 henkilöä 27 eri maassa ja Hongkongin erityishallintoalueella.

