Kolme miljoonaa rajapyykkiä ”kateissa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pyykkijahdissa kerättiin yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa kansalaisvoimin.

Lähes 5 000 kansalaista löysi marraskuun loppuun mennessä yhteensä liki 25 000 rajapyykkiä. Pelin avulla pyrittiin tarkentamaan tietoa rajamerkkien sijainneista ja parantamaan karttojen laatua.

Rajamerkkejä on pystytetty Suomessa aina isojaosta lähtien. Isojako oli 1700-luvun puolivälin jälkeen käynnistetty maanjakotoimitus, jolla korvattiin vanha sarkajako. Kuitenkin vain uudempien rajamerkkien sijaintitieto on luotettavaa, sillä tarkkaa tietoa tuottavia satelliittimittauslaitteita on ollut maanmittareiden päivittäiskäytössä vasta viime vuosikymmenet.

Niinpä noin kolmen miljoonan rajapyykin sijainti Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterissä onkin epävarma tai jopa tuntematon. Maassamme on siis runsaasti kiinteistöjä, joiden rajat eivät ole digikartoilla kohdallaan.

Tarkoista sijaintitiedoista hyötyvät niin tavalliset maanomistajat kuin metsätalouden ammattilaisetkin.

– Metsänhakkuu on yksi esimerkki, jossa sijaintitiedon tarkkuus tulee konkreettisesti esiin. Epävarmuus kiinteistörajan sijainnista vaikeuttaa työskentelyä metsässä, koska sen takia voidaan jättää varmuusväliä tai päinvastoin saatetaan vahingossa mennä hakkaamaan naapurin puolelle, toteaa projektipäällikkö Juha-Matti Vääränen tiedotteessa.

Sijaintitiedot tarkemmiksi pelaamalla

Jos tarkat tiedot miljoonista rajapyykeistä kerättäisiin nykymenetelmin virkatyönä, kustannukset olisivat yhteiskunnalle valtaisat. Niinpä Maanmittauslaitoksella päätettiin kutsua kansalaiset avuksi ja kokeilla pelillistämistä tietojen tarkentamiseen.

Maanmittauslaitos toteutti yhdessä tamperelaisen Zoneatlaksen kanssa helppokäyttöisen Pyykkijahti-pelin karttatietojen luotettavuutta parantamaan.

– Pyykkijahti on ollut loistava esimerkki pelillistämisen ja joukkoistamisen hyötykäytöstä. Se on tuottanut aidosti positiivista mieltä sekä tekijöille että käyttäjille. Itsekin totesin pyykkien jahtaamisen olevan yllättävän koukuttavaa puuhaa, summaa projektipäällikkö Severi Vihavainen Zoneatlakselta.

Pyykkijahti lanseerattiin kesäkuun puolessa välissä. Samalla käynnistyi kilpailu, joka kesti elokuun loppuun saakka. Pelissä palkittiin viikoittain eniten pisteitä kerännyt pyykkibongaaja.

Maanmittauslaitoksen mukaan tulokset ylittivät odotukset kirkkaasti ja pelin käyttäjät – ulkoilijat, retkeilijät ja geokätköilijät – ottivat pelin hienosti vastaan. Suosiota kuvaa se, että pelaajat kerryttivät runsaasti mittausaineistoa vielä kilpailuosuuden päättymisen jälkeenkin.

Marraskuun loppuun mennessä löydettiin yhteensä 24663 rajamerkkiä. Merkkien löytyminen on jo itsessään hyödyllinen tieto. Se osoittaa, että joukkoistaminen voi toimia tarkankin datan keräämisessä ja soveltua kiinteistörekisterikartan laadun parantamiseen.