Kolme katsojaa per teatteriesitys – suurelokuva floppasi

The Goldfinchista tuli USA:ssa vuoden katastrofi.

The Goldfinch oli avausviikonloppunaan vasta kahdeksanneksi eniten katsottu elokuva USA:n teattereissa. Viime viikonloppuna eli toisena viikonloppunaan elokuva putosi 15. sijalle.

44-49 miljoonan dollarin budjetin draamaelokuva on ollut yli 2500 teatterin laajassa levityksessä. USA:n teattereissa filmi kerää vain 5-6 miljoonaa dollaria. Viikonvaihteen luvut tarkoittavat käytännössä sitä, että The Goldfinchia katsoi keskimäärin kolme katsojaa kussakin teatteriesityksessä.

The Goldfinch on suomeksi tikli. Nimi tulee elokuvassa olevasta museon taulusta, jota pääosassa oleva poika on katsomassa, kun pommi räjähtää.

Elokuvan tunnetuimpia näyttelijöitä ovat Luke Wilson, Sarah Paulson ja Nicole Kidman.