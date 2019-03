”Kolme hallituskautta on päättynyt soten kaatumiseen”

Kokoomuksen kansanedustaja Lenita Toivakan mielestä uudistusta on hyvä jatkaa ensi kaudella.

– Olen ollut 3 kautta eduskunnassa. Joka kerta kausi on päättynyt siihen että soteuudistus kaatuu. Iso pala haukattavaksi, kokoomuksen kansanedustaja ja entinen ministeri Lenita Toivakka toteaa Twitterissä.

Toivakka korostaa, että uudistus on tehtävä ja valmistelua on tehty jo tarpeeksi.

– Ja keskitytään sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ensi kaudella työtä hyvä jatkaa, koska valmistelua ja kokeiluja on jo ihan riittävästi, hän toteaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ilmoitti perjantaina pyytävänsä hallituksen eroa tasavallan presidentiltä. Syynä on sote-uudistuksen kaatuminen.

